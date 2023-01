SRBI U SUVOM DOLU UZNEMIRENI NAKON SERIJE INCIDENATA: Ako ne možemo živeti jedni sa drugima, onda da živimo jedni pored drugih

Srbi u mešovitom naselju Suvi Do u Severnoj Mitrovici danima su izloženi pritiscima i pretnjama od strane Albanaca, a nakon prebijanja maloletnog Lazara Milentijevića sinoć su nepoznate osobe pucale vatrenim oružjem u ovom naselju.

Srbi se osećaju uplašeno i uznemireno jer su incidenti učestali, a vinovnici incidenata najčešće ostaju nekažnjeni.

Nakon prebijanja Lazara Milentijevića uhapšena je jedna osoba iako su ga četvorica tukla, a predstavnik Srba u ovom naselju Mico Kragović za Kosovo onlajn kaže da je bezbednost izuzetno loša.

"Kompletna situacija u poslednje vreme, posebno u multietničkim sredinama kakvoj i mi pripadamo, je loša. Dešava se mnogo toga i ima mnogo faktora koji bi hteli da ugroze bezbednost naših ljudi. Svedoci smo toga šta se desilo Lazaru Milutinoviću koji je bio ugrožen samo zato što je Srbin. Sinoć se desilo nešto slično, neki su sebi dali za pravo da, koristeći veliku brzinu kretanja automobila, pucaju iz vatrenog oružja i to tačno pored srpskih kuća. To se nije desilo ispred albanskih kuća koje su ispred i iza ovog mesta. Taj namernik je hteo da ugrozi Srbe koji žive ovde u centru sela“, kaže Kragović.

Kragović napominje da je od prvog dana nakon završetka rata bio aktivan u razgovorima sa komšijama Albancima da se sačuva mir u ovom selu i da svi žive u miru, jedni pored drugih.

"Ja pozivam komšije Albance i moje meštane Srbe. Ako ne možemo živeti jedni sa drugima onda da živimo jedni pored drugih, jer je šteta posle 20 godina da sada sve propadne. Molim i sve relevantne činioce, a to su Euleks, Kfor i policija da se pozabave multietničkim Suvim Dolom da ne bude to iskra za eventulane probleme sutra“, kaže on.

Jedan od stanovnika Suvog Dola Branko Radovanović kaže za Kosovo onlajn da je sinoć bio u svojoj kući kada se čula pucnjava.

"Bio sam u svojoj kući, čuo sam dva pucnja i ubrzanje vozila i škripu guma, najpre sam pomislio da je petarda ali je više ličilo na bojevu municiju. Nakon toga je došla komšinica koja me je pitala za taj slučaj i rekla mi je da su na putu pronađene čaure“, ispričao je Radovanović.

On ističe da su je komšijski odnosi u poslednje vreme zamrznuti, iako su ranije bili bolji.

"Ranije su ti odnosi sa Albancima iz Gornjeg Suvog Dola bili dosta dobri za razliku od meštana Guševca, ali posle rata se to prilično zamrzlo. Ne mogu da kažem da su stalne svađe, ali povremeno se dešavaju situacije koje ne mogu da relaksiraju odnos između nas i njih“, ističe Radovanović.

Posebno napominje da od straha, nakon napuštanja Kosovske policije od strane Srba, neke od krađa nisu ni prijavljene.

"Znam bar za dve krađe koje nisu prijavljene policiji jer se policiji sada ne veruje. Ti ljudi ne žele da ulaze u nešto što i njima posle pogoršava situaciju. Nekada je ovaj deo pripadao Regionalnoj direkciji Sever, odlukom ministra Svečlje ovde se prenelo ovlašćenje na Južnu Mitrovicu na šta smo mi reagovali jer nas niko nije pitao. Svečlja se sa Albancima dogovarao, a nas niko ništa nije pitao“, kaže Radovanović.

Sagovornici kažu da su u strahu i da je želja ovdašnjeg stanovništva da oni budu vezani za Srbiju jer poverenja u kosovske institucije nema. Teško je predvideti kakve će odluke uslediti i kakvi će dogovori biti postignuti, a Srbi ovde sebe vide kao enklavu koja na samo par kilometara od Severne Mitrovice živi okružena albanskim selima.

