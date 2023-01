25 GODINA NEMA PRAVDE ZA ŽRTVE OVK! Dželetović: Ubijaju nas 2 puta! POBEDA kroz umetnost i sport: Kao što to GENIJALNO radi NOLE

Srpske žrtve ratnih zločina OVK na Kosovu i Metohiji sa velikom pažnjom čekaju suđenje Hašimu Tačiju i njegovim saradnicima iz komande nekadašnje terorističke organizacije, koje 1. marta treba da počne pred Specijalizovanim većem kosovskog suda u Hagu.

Da li ćemo dočekati pravdu za sve žrtve na Kosovu i Metohiji?

Od zločina je prošlo više od četvrtine veka, a i dalje porodice nestalih i na stravične načine mučenih žrtvi, čekaju da neko odgovara za počinjena nedela.

Mnogi, koji su upućeni u dešavanja 90-ih godina, s gorčinom u stomaku i činjenicama u sećanju, pitaju se isto, dokle?

Ovim temama u jutarnjem programu Redakcija, bavili su se Goran Petronijević, advokat i Veselin Dželetović, književnik i novinar.

Petronijević je pošao od karaktera optužnice prema Hašimu Tačiju, zvanom Zmija, u vreme njegovog komandovanja jedinicama OVK.

- I posle 25 godina ove optužnice koje se podižu pred specijalizovanim većem, Kosovskog suda, kao i samo tužilaštvo ne daje ni deo onih rezultata koje je trebalo da daju, u odnosu na albanske žrtve! - započeo je Petronijević.

Nazvao je sukobe stanovništva sa tog prostora - terorizam i antiterorizam - elementima građanskog rata.

- U takvim stvarima dolazi do velkih problema, koji se teško razmotavaju. Ono što sad imamo je u 80 odsto slučajeva, rezultat političkih i kriminalnih sukoba, albanskih OVK i FARK-a, za političku prevlast na Kosovu i Metohiji!

Prethodna dešavanja i suđenje okarakterisao je kao uranilovku, u kojoj su, ponovo, srpske žrtve skrajnute i nepriznate!

- Jako se ljutim kada vidim ovu vrstu "uranilovke", koja liči na sve one slične gde se prikrivaju srpske žrtve. To je isto bilo u Sarajevu, to je isto u Hagu, gde neće da kažu koliko je Srba postradalo - rekao je Petronijević, nazvavši albanske zločine etničkim čišćenjem Srba tada i sada.

Ne može se zaboraviti da je tribunal za bivšu Jugoslaviju svojevremeno dozvolio da više od 20 svedoka zločina nad Srbima ne dožive da o onome što znaju govore pred sudom, pa su tako u nedostatku dokaza oslobođeni Ramuš Haradinaj i drugi pripadnici OVK?

Dželetović, inače veoma poznat autor romana "Srpsko srce Johanovo", složio se sa sagovornikom da je zaborav uzeo svoje, a vreme odnelo živote jedinih svedoka koji su mogli potvrditi zločine.

- Lično sumnjam u rad tog suda, posle toliko godina, znači da samo žele da ublaže to što se dešavalo tada. Pogledajte te svedoke! Oni su, ko zna gde nestali, zaborav je uzeo svoje. Vidite šta je sada bilo sa tim Šiptarima koje je UCK, želeći da da primer, otimao, posebno Šiptare koji su bili lojalni državi Srbiji - rekao je i dodao:

- Oni, da su želeli da istraže te zločine, to bi bilo davno završeno. Nemojmo nikada zaboraviti da je istina poznata svetskoj javnosti. Dik Marti je objavio sve te činjenice. Ali istina je poznata! Oni su postavili bivšeg američkog ambasadora Džona Klinta Vilijamsona, da istraži sve to, njegov tim je od 2011. -2014.godine istraživao sve navode Dika Martija i potvrdio njegova istraživanja -ispričao je Dželetović.

Srbe je nazvao nemoćnim da nešto urade povodom šiptarskog terorizma.

- Uporno insistiram na dve stvari. Mi ih možemo pobediti samo umetničkom formom! Kroz sport, kao što Nole radi genijalno, i filmovima. Svuda treba da se ponavlja da se to dešavalo u vreme mira! Hoće li ti ljudi, zlikovci, biti kažnjeni? Dik Marti potvrđuje da su krivi, Hašim Tači i Ramuš Haradinaj, dokazano je, da su krivi za to! - naglasio je.

Novi sud, osnovan sa ciljem da istraži navode evropskog izveštioca Dika Martija o zločinima kosovskih Albanaca, kao i slučaj trgovine ljudskim organima, posebnu pažnju posvetio je bezbednosti onih koji se odluče da otkriju svoja saznanja o događajima od 1998. do kraja 2000. godine na KiM u kojima su žrtve bili Srbi.

Petronijević se vratio na polaznu tačku:

- Ukoliko je Albanac ubio Albanaca to je zločin. Mnogi su osuđeni. Albanci koji su stradali od srpske ruke su imali satisfakciju, Albanci koji su stradali od albanske ruke, nisu imali satisfakciju! Sud je uspostavljen za neku vrstu satisfakcije tim žrtvama, ali ne i srpskim i romskim žrtvama! Žrtve su uvek iste, ljudi su u smrti isti, ali Srbi očigledno nisu! Mi smo i tamo diskriminisani! Dok ne vidim sud za etnički motivisano ubijanje Srba neću verovati da rade kako treba! - rekao je Petronijević i nazvao Albance izvođačima, a NATO pokretačima i organizatorima svih zločina.

Dželetović se nadovezao rečenicom da Srbe ubijaju dva puta.

- U smrti nisu svi isti! Srbe ubijaju dva puta. Kad ih ubiju oni sruše i grob da ne mogu nikad da te nađu! I to se ne dešava nigde u svetu! Niotkuda nema nam odjeka! - zaključio je Dželetović.

Inače, on je u svom romanu slikovitim poetskim stilom preneo istinita dešavanja iz 1999. godine.

Tragom zločina 1999.godine Knjiga "Srpsko srce Johanovo" Veselina Dželetovića nastala je po istinitom događaju. Ovo je priča o srpskoj porodici, jedinoj preostaloj u selu, gotovo iskorenjenoj, priča o Nemcu Johanu Vagneru, koji nosi srce Srbina, kidnapovanog na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Da li srce pamti? Prepoznaje li predele i ljude koje je volelo i pošto okonča jedan i započne neki sasvim novi život u grudima drugog čoveka? Dugo je ova i slična pitanja postavljao sebi Johan Vagner, Nemac plemićkog porekla, veleposednik u čijim grudima je kucalo Srce Srbina sa Kosova i Metohije. Posle uspešne transplantacije, Vagner počinje da sanja nepoznate predele, pravoslavnu crkvu, seosku kuću i pred njom plavookog dečaka. Vremenom, snovi se pretvaraju u košmar ratnih slika i Johan, njihovim tragom dolazi na Kosmet, odlučan da otkrije identitet donora. Pisac je Johana upoznao 2004. na razvalinama srpskog groblja u jednom kosovskom selu i tako saznao za neverovatnu priču.

