TRAJKOVIĆI ISPRED TUŽILAŠTVA U PRIŠTINI: Slađan je nevin! Porodica Srbina, bivšeg policajca, traži da se on brani sa slobode VIDEO

PRIŠTINA - Ispred zgrade Specijalnog tužilaštva u Prištini jutros su se okupili su članovi porodice bivšeg policajca Slađana Trajkovića, koji je sredinom decembra prošle godine uhapšen pod optužbom da je učestvovao u ratnom zločinu.

Okupljeni zahtevaju oslobođenje Trajkovića, koji je lošeg zdravstvenog stanja, iz pritvora, kako bi se branio sa slobode. Članovi porodice nose transparent, "Moj otac je nevin" kao i transprente na albanskom jeziku.

Trajkovićeva supruga Suzana Trajković, kazala je danas da se porodica okupila ispred Specijalnog tuilaštva kako bi pružila podršku njenom mužu koji je nevin, i da zahtevaju da on bude oslobođen i prebačnen na lečenje u Kliničko-bolničkom centru u Severnoj Mitrovici.

"Apelujem na prištinske pravosudne organe da se Slađanu omogući da se brani sa slobode. On je 11 dana bio bez terapije, tek su ga prošle srede vodili na pregled u bolnicu u Prištini. Znam da je procedura da se zatvorenici vode sa lancima oko ruku i nogu, ali nije mi jasno da čovek kojui ima ranu na tabanu, da mu se ne omogući da se liftom popne do drugog sprata već da ide pešaka. Apleujem na organizacije za ljudska prava da nam izađu susret, takođe apelujem jer danas dolazi i Lajčak, da vidi šta se radi srpskom narodu", kazala je Trajković.

Trajković je dodala da niko od svedoka, kako Srbi, tako ni Albanci ne smeju da dođu, da pruže podršku njenom supprugu.

Slađan Trajković je uhapšen 15. decembra u Bošnjačkoj mahali u Severnoj Mitrovici. Tereti za navodni ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

Vasić: Istražne radnje u slučaju Slađana Trajkovića odložene za 16. februar

U Specijalnom sudu u Prištini su za danas i za naredna dva dana bile zakazane istražne radnje u slučaju Slađana Trajkovića, koji je uhapšen zbog navodnog ratnog zločina. Međutim, kako je kazao advokat optuženog Dejan Vasić, ročišta su odložena za 16. februar.

"Od tužilaštva smo malopre dobili vrlo neprijatne vesti, da su tri naredna ročišta koja su trebala da budu održana danas, 8. i 9. odložena za 16. februar. Do sada nama nije bilo dozvoljeno da uopšte u tim istražnim radnjama učestvujemo i praktično smo na taj način uskraćeni kao i sam osumnjičeni, na elementarna prava na odbranu koja ga sleduju po kosovskom krivičnom postupku", naveo je Vasić.

Vasić dodaje da će zatražiti od suda da Trajković bude prebačen u kućni pritvor.

"Mi ćemo ponovo apelovati, u petak smo se obratili sudu sa jednim zahtevom da se njegova dalje odbrana odvija iz kućnog pritvora, za to postoje uslovi, to ne bi bila mera koja bi bila izuzetak, već pravilo za one osumnjičene koji svoje prebivalište imaju na teritoriji Kosova i koji tu žive sa svojim porodicima. Odbrana neće u fazi istrage iznositi podatke, želimo na taj način da tužilaštvo rasteretimo posebnog pritiska i istražne radnje ćemo sprovesti bez obaveštavanja javnosti, kako to na kraju krajeva zakon i nalaže", kazao je Vasić.

Ispred Specijalnog tužilaštva danas su okupili članovi porodice Slađana Trajkovića, kako bi mu pružili podršku. Oni su uputili apel da Trajković bude prebačen na lečenje u KBC u Severnoj Mitrovici.

Kurir.rs/Kosovo online