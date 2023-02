"SANKCIJE ILI ZSO? IZDAJA ILI MANEVARSKI PROSTOR?" Drecun: EU je potpuno jasno - Ako IZGUBI Srbiju, izgubila je CEO BALKAN!

Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je da je Briselski sporazum ratifikovao kosovski parlament, čime je za takozvano Kosovo postao međunarodno pravna obaveza. On je naveo da obaveze moraju biti ispunjene.

Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je da je Briselski sporazum ratifikovao tzv. kosovski parlament – „čime je za samoproglašeno Kosovo postao međunarodno pravna obaveza“?

„Razumemo da je ovo pitanje osetljivo za Vladu Kosova, ali obaveze moraju da biti ispunjene“, rekao je Lajčak, u intervjuu za list Politika, odgovarajući na pitanje zašto još nije formirana Zajednica srpskih opština.

Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje i Milovan Drecun, predsednik Odbora Skupštine Srbije za KiM, poveli su razgovor u jutarnjem programu Redakcija, o ZSO nakon izjava Lajčaka.

Drecun je potvrdio agendu, a to je da obe strane prihvate predlog.

- Beograd je poslao primedbe, zapadni poslanici su čuli mišljenje Aljbina Kurtija, a kada je došla petorka, bilo je nekih korekcija. Bojim se da smo ušli u situaciju da je predlog na stolku, po principu uzmi, ili ostavi. To govore i drugi zvaničnici. To je taj princip. Sada žele da možda samo neke tehničke detalje dogovore. Kada amrički zvnaičnici kažu formiraće se ZSO primenićemo EU. Kada smo mi to postigli dogovor za članstvo tzv. Kosova? - upitao je Drecun.

De jure, de facto, pregovori moraju postojati.

- Suočeni smo sa prioritetima, ali nemojmo zaboraviti, da je Lajčak rekao da je dogovorena agenda. Albanci nisu uopšte hteli da razgovaraju o ZSO. Sada imamo situaciju da on opet govori o ZSO, a nije pozvao ljude koj isu spremni za razogovor, kako je moguće da nisi pogledao taj nacrt, jer Briselski sporazum lepo definiše ZSO. Da su zaista uzeli da rade prema procedurama, bilo bi drugačije, ovo je politički manevar od strane EU i SAD da se, ipak, formiranje ZSO, veže za ulazak "Kosova" u EU - obajsnio je.

Da li smo uslovljeni sankcijama, ili postoji manevarski prostor Srbije, predstavio je svoj uvid Stevica Deđanski.

- Kada nas pozovu na razgovor o prihvatanju sporazuma, mi ćemo otići i kupovati prostor, koji nam preko treba, i tu treba da zadržimo nacionalni stav koji je bitan. Imamo dve opcije. Jedna je da branimo sprske nacionalne interese, drugi je da sve predamo. Da se pojavi neko ko že to da preda. Neko - rekao je Deđanski.

Drecun je upozorio na makroglobalna dešavanja u svetu, ukoliko se složimo sa članstvom "Kosova" u EU.

- Od nas ne zavisi da li će se to desiti. MI možemo poslati jasan stav zemljama koje ne priznaju Kosovo, da nećem opriznati Kosovo! - što je potpuno jasna poruka. Kiparski ambasador je u jednom intervjuu rekao da zemlje koje su prihvatile da razgovaraju, uključujući Španiju i Kipar, nisu prihvatile EU predlog, nego je to način da se smanji tenzija, da se razgovora. Svima u EU je jasno, ako izgube Srbiju, izgubile su Balkan! - rekao ej Drecun vezano za sankcije kojima se preti Srbiji.

