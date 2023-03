"UDARILI SU NAS SA ČETIRI STRANE" Ispovest OČEVICA napada OVK na selo Svinjare: Sve se desilo naočigled međunarodnih snaga

Zapaljeni manastiri, proterivanje na hiljade Srba I drugod nealbanskog stanovništva I to u prisustvu međunarodnih vojnih snaga na Kosovu I Metohiji-slika je martovskog Pogroma koji je ostavio istorijski trag u srpskom narodu u južnoj pokrajini. U Lipljanu, Obiliću, Zubinom Potoku, Lapljem selu, Čaglavici I mnogim drugim mestima počeli su simultani I organizovani napadi na srpsko stanovništvo pre 19. godina. Pogrom ostaje zapamćen kao događaj koji je promenio sliku Kosmeta.

03:49 Ispovest OČEVICA napada OVK na selo Svinjare, 2004. godine: Napali su sa 4 strane

A selo Svinjare, jedno je od najstradalnijih tokom martovskog pogroma. 17. marta 2004. godine.

Podaci pokazuju da je iz tog sela proterano oko 900 Srba i spaljeno više od 250 kuća. Šta se dešavalo tokom ta tri martovska dana, ispričao je Milorad Radivojević, koji je nekada živeo u selu Svinjare..

Sve što se desilo u selu Svinjare bilo je kulminacija porethodnih stradanja Srbana tim prostorima.

- Počelo je sa krađama i raznoraznim zverstvima. Problem je bio da se dođe do Mitrovice, i to nikako nije moglo bez tadašnjeg popularnog "eskorta" jedini način bio je uz pratnju KFORA, ili policije. Tog 17. marta došlo je kao grom iz vedra neba, u tri sata popodne selo je napadnuto sa četiri strane, imali us spremen molotovljeve koktele, i to su bacali, nastala je panika, došao je KFOR, a njihov zadatk je bio sao da evakuišu ljude i prebacili su ih u njihovu bazu, a ta baza je otprilike na 1,5 km od sela. Svi koji su se u tom momentu zatekli u Zvečanima, ili u Mitrovici nisu mogli da se vrate nazad - rekao je Radivojević.

Nikakvu zaštitu Srbi nisu dobili od jedinica KFOR.

- Očigledno kad se analizira da nije ništa bilo isplanirano. Voz nije radio ni na jednom području, a jedino sredstvo prevoza bio je voz. Pre toga 17. i 18. marta u selu je bilo 3 - 4 racije i pokupili su svo oružje koje su Srbi imali u kući, i čak i trfoejno oružje morali smo da predajemo - saopštio je on.

- Prva osoba koja je došla da poseti selo bila je šefica američke kancelarije Mersi Ris, s kojom sam obilazio celo selo mesec dana kasnije. Ušli smo u spaljene kuće koje su jezivo izgledale i čuo se samo cvrkut prica i poneki pas lutalica. A bilo je jedno od najbogatijih sela na KiM i skoro iz svake porodice je neko radio u državnoj firmi u Mitrovici... Jednom sam pokušao godinu dana kasnije da se vratim u selo, ali su nam rekli da u Prištini postoji duboko uvreženo mišljenje da mi ne želimo da se vratimo, a i niko nije mogao da nam garantuje bezbednost - kaže Milorad. Ipak, seća se, Kfor je nešto kasnije tvrdio da garantuje bezbednost 110 odsto Srbima ako se vrate u selo, kako bi se prekinuo taj začarani krug. I tako je počeo povratak dela stanovnika 16. maja 2005.

Ovo je samo jedno u nizu bolnih svedočenja kada su pripadnici jedinica OVK napali, proterali i poubijali bezbroj Srba na području KiM.

