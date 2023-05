"ONI SE ZGRAŽAVAJU NAD KURTIJEM, ALI SU IM REAKCIJE JALOVE" Gajović: Dok ne vidimo konkretnu reakciju zapada, ovo će se nastaviti

Komandant Kfora Anđelo Mikele Ristuči zatražio je od predsednika Srpske liste Gorana Rakića da se udalje demonstranti koji se nalaze ispred zgrade opštine Zvečan.

Tokom susreta sa Ristučijem, Rakić je zatražio da se kosovska policija, koja je postavljena na ulazu u zgradu opštine Zvečan, skloni odatle, kao i da novoizabrani gradonačelnik podnese ostavku.

Kako izveštava Koha.net, Ristuči je najavio da će njihovi vojnici ostati ispred zgrade i upozorio da će, ukoliko demonstranti ne odu, "doći do pucnjave".

"Ovo je objekat Opštine, objekat građana, gde rade naše porodice i mi ćemo ovde ostati. One koji su nepoželjni treba ukloniti. Ako želite da odete, stvorićemo vam prostor da odete", rekao je Rakić predstavnicima Kfora.

Najnovija dešavanja na severu KiM komentarisali su u jutarnjem programu Kurir TV LJuban Karan, potpukovnik Kontraobaveštajne službe u penziji i Aleksandar Gajović, novinar i književnik, nekadašnji državni sekretar u ministarstvu kulture i informisanja.

foto: Kurir TV

- Ne treba puno mudrosti da se vidi da je KFOR nastupio tako da podržava jednu stranu u novom agresivnom napadu na goloruke Srbe na severu KiM. To je jasna poruka da će upotrebiti silu protiv Srba. A da su istovremeno rekli nenakvoj paravojsci, pod nazivom policija, da se vrate u baze u južnoj Mitrovici, pa da čovek kaže da su ravnopravni prema obe strane. Ne, oni obezbeđuju KFOR da niko ne sme da im priđe, postavljaju bodljikavu žicu - započinje Karan i nastavlja:

- To je jak psihološki efekat na Srbe koji će sigurno imati posledice, a to im je i cilj. Bio je dovoljan jedan telefonski poziv, zna se od koga, to su države Kvinte, da Kurti opozove paravojne formacije. Govoriti da su samo SAD u mogućnosti da to urade je greška. To se teatralno predstavlja i to je diplomatska igra koju smo već videli. Najpre Kurti po odobrenju sve zakuva, opet imamo te signale, dignu se tenzije, podstiče se tihi egzodus i pred eskalaciju, jave se američke diplomati i smiruju - kaže Karan.

To bi trebalo da je prividni mir i kupovina vremena za dugoročniji colj, konstatovala je voditeljka Olja Lazarević.

foto: Kurir TV

- Očekivanja su oštra i konkretna reakcija, a kad to kažem mislim na činjenicu da Prištini i Kurtiju nikad nije zaprećeno sankcijama, šta god oni uradili. Uvek se svodi na diplomatsko obraćanje bez konkretnih akcija u odnosu na agresivnu politiku koja eskalira iz dana u dan. Ovo i nije iznenađenje jer je predsednik Vučić u petak nagovestio veoma teške dane za Srbe na KiM. Lično, ne bih voleo intervenciju SAD jer ona uvek ostavlja krvav trag. Više bih se oslonio na evropske države koje nisu priznale Kosovo, bez obzira na to što su SAD najvažniji faktor u regulisanju odnosa Beograda i Prištine. Mi konkretne rezultate njihovog nadgledanja nismo imali prilike da vidimo - kaže Gajović i izdvaja jednu posebnu situaciju sa severa KiM.

07:25 ONI SE ZGRAŽAVAJU NAD KURTIJEM, ALI SU IM REAKCIJE JALOVE Gajović: Dok ne vidimo konkretnu reakciju zapada, ovo će se nastaviti

- Zapazio sam interesantnu reakciju Viole fon Kramon, koja je bila na licu mesta i pitala Kforovce koga obezbeđuju, rekli su joj da samo rade ono što im je posao. Ona se zgranula nad tim iz prostog razloga pt jednu zgradu lokalne samouprave ne treba da obezbeđuje potpuno opremljena vojna sila i da to nije demokratski. Ali to je sve meni nekako jalovo - smatra Gajović.

