"VODA JE PREKO GRLA, BOJIM SE DA ĆE TEŠKO KO MOĆI DA SMIRI LJUDE" Drecun: Koriste pregovore s Beogradom da sprovedu do kraja plan

Od ranog jutra situacija na severu Kosova i Metohije je napeta zbog neuobičajeno velikog broja pripadnika kosovske policije i Kfora.

Pripadnici KFOR-a, naoružani dugim cevima i opremom za razbijanje demonstracija, kao i pripadnici kosovske policije, raspoređeni su ispred zgrada opštine u Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku.

Policija je ispred opštine Zvečan upotrebila suzavac protiv zaposlenih u lokalnoj samoupravi, koje su prethodno propustili pripadnici Kfora.

Gost Pulsa Srbije na Kurir TV ovim povodom bili su Milovan Drecun, predsednik Odbora za KiM Skupštine Srbije i Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije.

- Kurti hoće do kraja da realizuje ono što je zamislio. Postoji njegva izlazna strategija da na određeno odloži formiranje ZSO: Ona podrazumeva sukobe i destabilizaciju, koristi pregovore s Beogradom kao masku da bi realizovao druge ciljeve. Kad je na poslednjem sastanku s Petkovićem, Bisljimi ism,ejavao pregovore, bilo je jasno da se Priština opredelila da situaciju na severu KiM rešava silom. Uprkos protivljenju Srba koji čine 97 odsto stanovništva, silo žele da uspostave kontrolu u ovom delu naše južne pokrajine. Ali i da u potpunosti imaju punu policijsku i vojnu kontrolu. Deo toga su obavili izgradnjom baza za specijalne jedinice, eksproprijacijom dodatne srpske zemlje. Da bi dovršili taj proces trebaju im incidenti i nasilje - smatra Drecun.

U razgovor se uključio i Dejan Miletić, komentarišući jutrošnja dešavanja u opštinama na severu KiM.

- KFOR se pokazao nesposobnim ili kao institucija koja nije spremna da štiti srpski narod. To nije pitanje retorike, poput Stoltenbergove izjave. Na terenu se pokazalo da štite drugu stranu, umesto golorukog naroda. Na žalost, srpski narod će ovde dati meru stvari, reći će dokle je šta moguće, nadam se u koordinaciji sa svojom maticom. Ovde je reč o prljavoj igri, sistematskim planovima iza kojih stoji Kvinta. Reaguju kad vide da smo se mi naoštrili. I naša strana može da dovede do eskalacije, ali ovde se radi šta ovo znači za naše interese i budućnost. Voda je preko grla, videćemo kakve posletice to može da izazove jer nisam siguran da će se lako ugasiti požar koji provocira druga strana - rekao je Miletić.

