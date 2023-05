ADVOKAT UHAPŠENOG DUŠANA OBRENOVIĆA: Kosovski policajci su ga strašno i brutalno pretukli

Advokat Predrag Miljković koji zastupa juče u Zvečanu uhapšenog Dušana Obrenovića izjavio je da je njegov klijent brutalno pretučen od strane pripadnika kosovske policije.

"Sinoć sam kasno angažovan od strane porodice, i posetio sam ga u policijskoj stanici u južnom delu Mitrovice. Dušan Obrenović je strašno pretučen juče od strane kosovske policije prilikom hapšenja, a kako on kaže i prilikom uvođenja u policijsku stanicu. On je zadobio razne povrede glave, posekotine, poderotine, hematome po glavi. Srašno i brutalno je pretučen. On je toliko pretučen da se da izvinete gotovo uneredio. On mi je sinoć rekao da su ga tukli i ovde u opštinskog zgradi kada su ga uhapsili", rekao je Miljković.

On je dodao da se Obrenoviću na teret stavlja krivično delo "pozivanje na otpor i ugrožavanje lica pod međunarodnom zaštitom".

foto: EPA/Georgi Licovski

"Ja razumem da neko može biti osumnjičen uhapšen, ali da bude onako pretučen, onako zverski pretučen... obim putem pozivam međunarodni zajednicu, pozivam policiju, pravosuđe, da imaju jedan uvid da vide šta se radi i da se ovome stane na kraj. Molim vas da svi razumere da je Dušan Obrenović jedan mlad čovek koji je bio tu da izrazi jedan miran protest, ali da onako bude pretučen u 21. veku niko ne zaslužuje. Pregledao ga je lekar, i čak je i lekar koliko sam uspeo da pročitam napisao da je potrebno konsultovati hirurga. Nisam siguran da je hirurg konsultovan", dodao je Miljković.

foto: Kosovoonline

Miljković je naglasio da je upravo krenuo da obiđe Obrenovića i da vidi u kakvom je stanju i da li od sinoć nije zadobio nove povrede.

Kako je dodao, Obrenoviću je određeno policijsko zadržavanje od 48 sati a od tužioca zavisi da li će biti izveden pred sud.

(Kurir.rs/Kosovo online)