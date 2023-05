"SAD I EU NE REŠAVAJU KRIZE, VEĆ IH STVARAJU I TO ZBOG UKRAJINE!" Stručnjaci o teroru na Kosovu: Bitno im da stvore krizna žarišta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je na sastanku sa ambasadorima Kvinte izrazio veliko nezadovoljstvo i snažnu zabrinutost zbog činjenice da jedan deo međunarodne zajednice nastavlja da toleriše jednostrane poteze Prištine, koji dovode do nasilja nad srpskom zajednicom, i zatražio da urazume Aljbina Kurtija, saopšteno je posle sastanka.

Predsednik je podsetio da je blagovremeno i uporno upozoravao na ovakav razvoj situacije, kao i na posledice do kojih može da dovede nekažnjeno ponašanje institucija u Prištini, koja ne samo da ne ispunjava preuzete obaveze, već redovno povlači jednostrane nasilne poteze protiv srpske zajednice na Kosovu i Metohiji, uz brojne i česte incidente, koji za posledicu imaju ranjavanje, prebijanje, maltretiranje i otvorenu diskriminaciju Srba.

foto: Printscreen/Kosovo-online

Ambasadori Kvinte i šef delegacije EU u Srbiji izrazili su zabrinutost zbog eskalacije nasilja i napada na KFOR vojnike i zatražili povratak dijalogu u cilju pronalaženja političkog izlaza iz situacije, navedeno je u saopštenju iz Vučićevog kabineta.

Generalna sekretarka OEBS-a Helga Marija Šmid oštro je osudila nasilje koje se juče dogodilo na severu Kosova i Metohije. Šmid je na Tviteru svim povređenima poželela brz oporavak pozivajući da se da prioritet dijalogu i pronalasku mirnim rešenjima.

Gosti "Usijanja" koji su analizirali, ali i diskutovali o eventualnom razvoju događaja na severu Kosova su Branko Branković, bivši ambasador Srbije pri UN i Zoran Milosavljević, politikolog.

Branković je izneo mišljenje o tome kako će sve izjave američkih predstavnika izgledati u praksi:

01:32 Za one koji snabdevaju oružjem Ukrajinu, sada treba polako ali sigurno da stvore druga krizna žarišta.

- To je jedna šarada. Nemojmo da se zavaravamo, njihov ambasador priča o Kurtiju, a dobro znamo da Kurti ne može da povuče niti jedan potez, ukoliko mu Amerikanci to ne dozvole ili ako mu čak ne aranžiraju tako nešto. Kvinta, a pre svega KFOR, mora da izvrši ono za šta je tamo. Oni to ne rade iz jednostavnog razloga, a to je jer ne žele da uđu u ozbiljno rešavanje krize na KiM jer se još uvek štošta nije razjasnilo oko Ukrajine.

Potom je rekao da dešavanja u Ukrajini imaju direktan uticaj na sva krizna žarišta koja su prisutna u svetu.

- Stvari oko Ukrajine imaju direktnog uticaja na mnogo štošta vezano u svetu, a pre svega na razna krizna žarišta. Nemojmo se zavaravati, velike sile poput SAD, pa čak i EU, ne rešavaju krize, već ih stvaraju. S obzirom na to da je situacija u Ukrajini došla dosta nizbrdo uslovno rečeno, za one koji snabdevaju oružjem Ukrajinu, sada treba polako ali sigurno da stvore druga krizna žarišta. Naravno, Amerikanci su odmah posrnuli da dignu temperaturu oko Tajvana, a isto tako su požurili sa Nemcima i Britancima oko tenzija u Sudanu - tvrdi Branković.

foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Milosavljević je obrazložio kako nas doživljavaju Zapadni zvaničnica, jer u britanskim, hrvatskim, ali i mnogim medijima možemo uočiti osudu Srba i naših zvaničnika, iako stalno pozivamo na mir bez ikakvih sukoba.

- Pre svega, niko ne preti apsolutno nikome. Sve je to jedna vrsta kontinuiranog medijskog spina istine i laži. Više se ne zna šta koriste da nas, po ko zna koji put, predstave kao što su to uradili i 1999. godine. Uspešno su nas prikazali u tom svetlu, da se mi do dana današnjeg nismo oporavili od tih laži. Ovde nije bilo nikakve pretnje sa naše strane, od golorukih ljudi koji ne znaju na koji način da se odbrane. Pazite vi našu kreativnost, kada je KFOR svuda postavio bodljikave žice, na zgrade opština, naši su stavili na njih zastave, pokušali su da ulepšaju to sivilo. Dakle, naš živalj nije pokazao nikakvo nasilje - rekao je Milosavljević.

Potom je rekao da KFOR štiti i sprovodi svačije interese, osim naših, za koje su i bili odgovorni po sporazumima i dijalozima.

- Plašim se da je KFOR štitio i sprovodio svačiji interes, osim našeg. Takva velika vojna vežba, koja je organizovana za 24.000 vojnika, to je ozbiljno stacionirana sila u našoj južnoj pokrajini. Kada oni dolaze i odlaze, to su takvi obaveštajni proceni, da tu ne može ni ptica da proleti. Dakle, apsolutno se isključuje bilo kakvo njihovo neznanje. Cela situacija ne mogu nikako da se pripišu iznenadnom, slučajnom, neorganizovanom potezu. Dakle, na goloruki narod je izvršena udružena sila i to kakva. Njihov policajac je zauzeo borbeni položaj u polučučnju i otvorio vatru, krenule su šok bombe, gumeni meci... Da bi to uradili, morate da imate borbeni plan.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs