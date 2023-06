"GOLORUKOM SAMOODBRANOM POKAZALI SU CELOM SVETU JEDINSTVO" Nedić o posledicama Kurtijevih poteza: Ovo možemo očekivati u julu

Rajko Nedić, odgovorni urednik Kurira komentarisao je u emisiji "Puls Srbije" dešavanja na Kosovu i Metohiju, koja su obeležila proteklu nedelju.

Kako su zemlje Kvinte osudile odluku kosovskih vlasti, da novim gradonačelnicima na severu Kosova na silu obezbede pristup opštinskim zgradama, Amerika je poručila "Prištini" da će snositi posledice jer nije poslušala njihove savete.

"Kosovu" je otkazano učešće u vojnoj vežbi "Difender Jurop 2023", ali Aljbin Kurti i dalje govori da blisko sarađuje sa EU i SAD.

Ovi postupci predsednika samoproglašenog Kosova izazvali su gnev unutar "kosovskog" parlamenta, započinje razgovor Nedić.

- Na sednici skupštine "Kosova" biće burno, jer su Kurtijevi poslanici nezadovoljni njegovim postupcima, koji je izazvao gnev njihovih saveznika. Albaninan post, poznat po objavljivanju dokumenata, objavio je dokument u 8 tačaka u kojem pozivaju na deeskalaciju sukoba u 4 srpske opštine na severu Kosova i Metohije - kaže Nedić, nazvavši interesantnim sledeće tačke (u dokumentu koji nije još uvek zvanično potvrđen).

- Interesantno je da se traži povlačenje kosovskih specijalaca, povratak regularne policije, po tom planu bi tokom jula svi albanski gradonačelnici na severu bi podneli ostavke ponovo bi se raspisali izbori, a ono što je diskutabilno je da se svi zaposleni službenici vrate na radna mesta, a to podrazumeva da se opet vrati ekipa koja je na nelegalnim izborima i postavljena - rekao je Nedić.

Kako su svi osudili poteze Aljbina Kurtija, Nedić se nada da će zemlje Kvinte, uključujući Kinu i Rusiju, ovaj put postupiti oštrije nego u prethodnim kapricima Kurtija nad Srbima.

- Jasno je da je preterao i da se preigrao. Dok ne vidimo konkretne poteze i povlačenje specijalaca i gradonačelnika, ništa od toga. Ono što je ohrabrujuće je da se očekuje odgovor i osnivanje ZSO. Opet je situacija otišla u drugu krajnost. Ukoliko je EU i zemljama Kvinte uopšte stalo, jasno je da Kurti ide u suprotnom smeru. Čak su ga osudili i bivši političari na KiM, Edi Rama, Haradinaj... Videćemo, do sada su Srbi uvek prikazivani u negativnom kontekstu, ali nadam se da će ovog puta doći do smirivanja tenzija - kaže Nedić.

On se nada da će doći do smirivanja dešavanja na Kosovu i Metohiji.

- Ne isključujemo to da, ako Kurti nastavi sa ovim ponašanjem, biće smenjen. Kurti ide na radikalnije mere. Zna ko su mu saveznici i ide do ivice da bi pokrenuo veći sukob i Srbiju. Podignuta je borbena gotovost Srbije, a jasno je da ljudi samo hoće da žive normalno i da učestvuju u lokalnoj samoupravi. To je običan narod i obični ljudi dole i samo razvijanje zastave od 150 metara pokazuje naše jedinstvo i istrajnost i to da nema opuštanja. Iako se Kfor postavio tako da razdvoji dve strane (videli smo na čijoj su strani bili), ali i naši ljudi koji su goloruki stali u odbranu izazvali su pozitivne reakcije u celom svetu! - rekao je Nedić.

Konačno, smatra da je Zajednica srpskih opština krajnje rešenje.

- Moramo da budemo jedinstveni i da pokažemo da ne odustajemo, ali na realnim osnovama i ne na silu, kao što Kurti pokazuje.

