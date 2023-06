U GRAČANICI ODRŽAN VELIKI SKUP PODRŠKE: Stojimo uz braću i sestre sa severa KiM (VIDEO)

Meštani Gračanice i okolnih mesta okupili su se danas na platou ispred Opštine Gračanica i na taj način poslali podršku Srbima sa severa Kosova i Metohije.

Veliki broj Srba iz centralnog dela KiM poslao je poruku da stoji uz braću i sestre sa severa, i da se saoseća sa njima u ovim teškim vremenima.

foto: Printscreen/Kosovo-online

Direktorka Narodne biblioteke u Gračanici Brankica Kostić u svom obraćanju istakla je da se na tuđoj nesreći ne gradi sreća.

"Pokazujemo na ovom mirnom skupu da se na tuđoj nesreći sreća ne gradi, niti lična niti kolektvna. Mir se ne kupuje nemirom. Izražavam ovom prilikom kolektivnu empatiju sa svim ljudima na severu, ali i onih na jugu i centralnom Kosovu i Metohiji. Duboko potresena događajima koji se nižu iz dana u dan, opet proživljamo doživljene nedeće, svaku neprospavanu noć, svaku ledenu pretnju i pitam se gde je tome kraj", rekla je Kostić.

Ona je istakla da Rezolicija 12 44 SB UN ne predstavlja validan pečat na Kosovu, i da je gotovo svaka noć besana.

"Teritorija KiM u današnje vreme treba da nosi validan pečat Saveta bezbednosti i Rezolucije 1244, to je validna tapija dnašnjeg pravnog poretka, ali na terenu sve izgleda drugačije. Više od decenije traju zabrane za osnovna prava, zaustavljalju se lekovi, hrana, knjige, svaki dolazak i odlazak putevima predstvalja razlog za nemir i besanu noć. Svako kretanje noću pretnja je da doživimo brutalni pretres, kao što se to desilo našim kolegama. Za to nasilje nema opravdanja", dodala je Kostić.

Ona je navela da sa mitinga okupljeni žele da pošalju podršku svojim kolegama sa severa kojima je onemogućeno da rade u normalnim uslovima.

"Sa ovog mitinga za mir jednim glasom upućujemo podršku našim kolegama koji su izbačeni sa svojih radinh mesta, ljudima koji traže samo jedno, da se poštuju njihova ljudska prava i demokratski principi koji su toliko uzimali u usta, da su izlizani i izgubili su smisao upotrebljavajući se kao beznačajne foskule", zaključila je Kostić.

Ona je na kraju zahvalila svim majkama KiM, od severa do juga.

Načelnik Kosovskog okruga Srđan Popović istakao je da su Srbi miroljubiv narod, ali da se i nakon 24 godine dešavaju stvari koje ne idu u prilog boljoj budućnosti.

"Mnogo puta smo se okupljali ovde i svakoga puta smo mislili da je poslednji, i da će sledeći skup biti sazvan sa nekim razlogom koji će biti za dobrobit našeg naroda na prostoru KiM. Međutim, i danas, nažalost, dešavaju se stvari koje nikako ne idu u prilag izgradnji bolje budućnosti na KiM. Niko nije mogao da očekuje ovaj razvoj situacije na severu KiM. Mi Srbi smo miroljubiv narod, uvek smo se borili za mir. Ako to do sada nije bilo prepoznato od strane Albanaca, bili smo sigurni da će kad tad to prepoznati međunarodna zajednica", rekao je Popović.

On je dodao da od 1999. godine od dolaska Kfora, nijedan napad nije bio isceniran od strane Srba, što, dodaje, pokazuje da Srbi žele budućnost na KiM i suživot sa komšijama Albancima.

"Neadekvatne reakcije osude međunarodne zajednice na više od 350 incidenata koji su se dogodili u proteklih godinu dana bile su prepoznati kao signali od strane neosvešćenih albanskih lidera da Srbe treba konstantno maltretirati i izazivati incidente, pa i pucati na njih. Paradoksalna stvar je da i Srbi i Albanci teže ka EU, a da EU ima dvostruke aršine. Ponekad mi Srbi pomislimo da za Albance postoji posebno poglavlje ka evropskim integracijama, a to je da što više budu protiv Srba, biće nagrađeni. Poslednji primer je davanje vizne liberalizacije Prištini, iako nisu sproveli nijednu obavezu iz briselskih sporazuma", naveo je Popović.

foto: Printscreen/Kosovo-online

Kako je istakao, nažalost, sukobi na severu prelivaju se i na ostale srpske opštine južno od Ibra.

"Posle svakog zločina smo mislili da je to poslednje, da će se albanski lideri osvestiti i prednost dati životu. Ali i danas imamo istu retoriku iz Prištine. Pucanje na decu, napadi na Srbe, bespotrebna eskalacija na severu koja se preliva na sve opštine sa srpskom većinom, što je u Gračanici rezultiralo paljenjem srpske zastave, poslavši nam time jasnu poruku da nismo poželjni", izjavio je Popović.

Niko nije mogao da veruje, dodao je Popović, da situacija nakon 24 godine može da bude gora nego pre.

"Stoga, mi Srbi iz Gračanice postavljamo pitanje međunarodnoj zajednici i svim relevantnim političkim činiocima, imamo li mi Srbi pravo na život na Kosovu i Metohiji", upitao je Popović.

Okupljeni na skupu u Gračanici nosili su srpske zastave i transparente sa porukama podrške Srbima sa severa i uhapšenim mladićima.

