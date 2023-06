SA ŠTITOM IL' NA NJEMU? Rakić: Oni su rekli sa Kurtijem, ili bez njega! Opet se lopta baca Beogradu i vraća STARO PITANJE

Nakon nedavnih nemira na severu Kosova koje su izazvali jednostrani potezi premijera Aljbina Kurtija usledila je diplomatska misija američkog i evropskog zvaničnika kako bi se našlo rešenje za aktuelnu situaciju.

Žarko Rakić, nekadašnji urednik lista "Politika" razgovarao je sa voditeljima emisije "Puls Srbije" o susretu Gabirjela Eskobara i Miroslava Lajčaka sa takozvanim premijerom "Kosova" i predsednikom Aleksandrom Vučićem oko pregovora o formiranju Zajednice srpskih opština.

Rakiću se čini da je pitanje formiranja Zajednice srpskih opština spušteno na treće mesto.

- Čini mi se da je to pitanje spušteno na treće mesto. Prvi zahtev je deeskalacija, drugi je da se ponovo sprovedu izbori, a treći je formiranje Zso. Prosto ne mogu da verujem da neko od zapadnih posrednika može da insistira na izborima, a opet nema Zajednice srpskih opština. Kurti je nepredvidiv. Vukao je neočekivane političke poteze, a ovo pružanje otpora i pritisku dela međunarodne zajednice, imam utisak da je on pomislio da je nešto što nije. Već se jednom opekao, ali se vratio jači od toga. Verovatno mu je to u glavi - kaže Rakić, pojasnivši.

- Sve ovo pokazuje određenu vrstu nepoštovanja dela međunarodne zajednice koja ga je i dovela do toga da samoproglasi "Kosovo". Neki kažu da on ima ultimatum od 48 sati. Ono što mi je palo u oči je analiza tamošnjih političara, to je da, ukoliko on odbije da prihvati predloge, to je da Kosovo ide u parlamentarnu krizu i da će biti raspisani prevremeni izbori na "Kosovu" - rekao je Rakić.

Međunarodna zajednica je saučesnik u Kurtijevoj samovolji, a Rakić ukazuje na očiglednost u sledećoj izjavi.

- Oni su saučesnici u tim Kurtijevim ponašanjima. Kriza je izazvana slanjem Kurtijevih specijalaca. Nemojte misliti da misija Kfora nije znala šta on sprema, nisu se oni slučajno pojavili kasnije i Kfor je bio, ne samo posmatrač, nego i aktivni saučesnik na njegovoj strani. Moramo da budemo oprezni. Čuo sam izjavu gospodina Eskobara koji kaže da ukoliko se i nastavi ovaj proces bez gospodina Kurtija to ne znači da su Amerikanci u svađi sa albanskim narodom. To znači sa Kurtijem, ili bez njega. To će biti trenutak kada će se "lopta" opet baciti nama, opet će se pritisak prebaciti na Beograd, pojaviće se stara pitanja, a to je pristupanje "Kosova" raznim svetskim organizacijama i naravno nezavisnost "Kosova" što je konačni cilj svih albanskih političara na Kosovu i Metohiji - smatra Rakić, dopunivši:

- Kurti ne želi formiranje zajednice srpskih opština. On to ne želi. Sve što gledamo je igra žmurke oko tog problema. On upravo na taj način, vešto kupuje vreme, pokušavajući da, u senci ovog velikog rata u Ukrajini, isposluje sebi najbolju poziciju. Imam osećaj da je ovo jedan začarani krug... - rekao je Rakić.

