"AKO JEDAN NOVAK ĐOKOVIĆ TO KAŽE USRED PARIZA, ŠTA SPREČAVA NAS? Šljivančanin: Oni koji su napravili krizu, sad bi da je mi rešimo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić obratili su se na zajedničkom sastanku javnosti.

Premijerka Ana Brnabić izjavila je u obraćanju građanima da se trudila da svoj posao obavlja na najbolji način i da je ponosna na ono što je urađeno.

Predsednik Vučić je kao odgovor na ovo rekao, da je sada više nego izvesno da ćemo imati prevremene parlamentarne izbore u Srbiji. Da li bi jesen bila najizvesnija za organizovanje izbora?

Nikola Šainović, nekadašnji premijer Srbije i potpredsednik vlade Jugoslavije i pukovnik JNA u penziji Veselin Šljivančanin razgovarali su o dešavanjima u Srbiji u proteklih meseca dana u političko-građanskom smislu.

Šljivančanin je dao uvid u protestne šetnje i stvaranje, kako kaže, napetost i nečeg ružnogu narodu.

- Pogledajte taj čestiti narod na KiM, koji živi u bodljikavoj žici. Pođete negde u grad, evo, što nismo tako bili složni za Leposavić. Idemo da pokažemo daje to naša Srbija i da je to deo Srbije. Ako je jedan veliki svetski as, Novak Đoković mogao da kaže u sred Pariza "Kosovo je srce Srbije". Tu je rođen moj otac, moj deda, onda zašto imaš ljude koji su instruisani i ne daju Srbiji da ide napred - pita Šljivančanin.

Da li će izbori komplikovati poziciju Srbije u svetskim pregovorima koji joj predstoje?

Šainović polazi od stava da je u jednom momentu u Srbiji više tema aktuelno.

- Opet su nam Amerikanci pomogli da se napravi kriza, a sad hoće da pomognu da izađemo iz krize. Eskobar je rekao da će priznati izbore kakvi god da budu, znajući da Srbi neće izaći na izbore. Stvar je mnogo komplikovanija. Sponzori su izgradili jedan politički neobičan ambijent sa Kurtijem. Mi stariji pamtimo Adama Demaćija. Alija Izetbegović i Miroslav Tuđman su bili u zatvoru zbog razbijanja Jugoslavije. Demaći je politički otac Kurtija, a njegov cilj je bio Kosovo bez Srba, i sada je potpuno osvajanje Severa. Da nemamo iluyije Amerikanci su na albanskoj strani. Sad pominju ne lokialne izbore, nego parlamentarne izbore, da bi smenili Kurtija. On je samo za sebe, neupravljiva raketa, koju ispališ a ne znaš gde će da padne - rekao je osvrnuvši si na protestne šetnje u Beogradu.

- Ovo je višepartijski sistem. Izađemo na izbore, glasamo, molim vas, dogovorimo se, završimo izbore i posle idemo napred - kazao je.

Šljivančanin je dao još jedan ugao kroz dešavanja na KiM.

- Mi živimo pod pritiscima, scenarijima, pod nečim što je ružno. Ja sam pričao o ljudima koji su davali svoje živote za KiM. Narod je spreman da ostane tamo. Čitav je scenario taj jako dugo. Sve je polazilo sa Kosova i Metohije, prvo razbijanje Jugoslavije počelo je sa KiM, odmah posle Titove smrti. Srbija, verujem u gospodina Vučića i lako je pričati i pevati pesme, ali donositi razumne poteze i odluke, nije. Prošao sam sukobe, i znam kako sam donosio odluku. Kada smo išli u borbu, rekli su mi, Šljivančanine idite, tadašnji načelnik generalštaba, otišli ste, ili rešite, ili svi izginie, nema povratka. I šta ja onda treba da razmišljam, tražio sam najbolje rešenje. Možemo mi da krenemo u rat kad god hoćemo, ali oni hoće da sačuvaju ljude. Krenućemo ako treba onda kada bude tako teško i neće se pustiti da ostanu dole bez zaštite - rekao je Šljivančanin.

Šainović se osvrnuo na sporazum 1244 koji je prekinuo rat, svojevremeno.

- Oni ga upotrebe, obezbedili su poredak posle rat, ali ga onda povuku. Amerika je predložila 1244 i sutradan su ga prekršilli, grubo u korist jedne strane. Zašto albanska strana da stane, kada vidi da ima toliki vetar u leđa? Dozvoljen je pogrom. Evo minski sporazum, potpisali smo taj sporazum kao podvalu. Treba vam moćno oružje da zaustavite jednu vojsku u ratu, evo vam sporazum. Naši iz dva rata moraju da razumeju, ili će sporazumi važiti, ili mira neće biti. Posle rata, imate školski primer, prekid vatre, pa mere međusobnog poverenja. Nema "M" od tih mera. Kakvo poverenje? Svi plaćamo taj ceh - rekao je Šainović i dodao:

- Otkud sada Kfor između policije i demonstranata. Mislim da se komandant Kfora suočio sa ovim pitanjem da li će ti specijalci da pucaju? Oni će da pucaju! Pucali su čoveku u leđa. Vojska Srbije je došla na granicu. On je stao i istrpreo je gubtike, ali bar se sukob zaustavio - rekao je Šainović.

Kurir.rs

