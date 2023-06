"OVO JE CRNA RUPA ZA MEĐUNARODNU ZAJEDNICU" Vučković: Na svaka 2 kilometra na KiM su srpske crkve i groblja, a šta imaju Albanci?

Sjedinjene Američke Države su okrivile Aljbina Kurtija za nedavne tenzije na severu Kosmeta, kada su zahtevale da albanski gradonačelnici ne ulaze u opštinske objekte severnih opština.

Nakon toga, međunarodni predstavnici su tražili nove izbore na severu, uz zahtev da se garantuje učešće Srba.

Američki izaslanik za zapadni Balkan Gabrijel Eskobar je rekao da će SAD nastaviti sa angažovanjem na zapadnom Balkanu jer za Vašington ovo područje ima ogromne mogućnosti.

Dragan Vujičić, novinar "Večernjih novosti", Srđan Barac politički analitičar razgovarali su o situaciji na KiM u jutarnjem programu Kurir TV kod voditeljke Olje Lazarević.

Treća talasna dužina, kako ističe Vujičić na početku razgovora je rezolucija 1244, na koju se Kfor pozvao kada su došli ispred srpske opštine.

Mogućnosti Srbije navodi u sledećem izlaganju:

- Naša mogućnost je da SAD održe reč i praktično da pristane na nove izbore uz učešće Srba, i da se oragnizuje ZSO i opet Kurti nijeodržao svoju reč, izjavom da nije u redu da se pritiska "Kosovo", jer su, kako je rekao, srpski huligani krivci za nerede na KiM. Videćemo koji su koraci srpske diplomatije. Eskobar je došao na KiM, kao i Voker koji je mračni vitez kosovske nezavisnosti - kaže Vujičić i nastavlja:

- Ne postoji nikakav plan da Srbija uđe u EU i ta 2030. godina je u stvari rok za agendu i ciljevi održivog razvoja. Neće od toga biti ništa, EU je na svojoj stranputici, a SAD održavaju svoj primat u EU. Posle 24 godine, imamo rezoluciju 1244 i Kumanovski sporazum, da li možemo da kažemo da se Kfor vratio poznaniju prava, a apsolutno se na Kosovu i Metohiji nije desilo ništa, što se tiče vlasti u Prištini, osim što su podigli spomenike Madelin Olbrajt i HIlari Klinton, Vokeru, i Bil Klintonu, to je ono što je urađeno za 24 godine. Kada bi išli dublje videli bismo da je KiM crna rupa za međunarodnu zajednicu - rekao je Vučković.

Barac podseća da je Međunarodna zajednica osudila poteze Prištine.

- Aljbin Kurti se ponaša krajnje destruktivno, ali je imao ulagivačke odnose sa EU. Stičemo utisak da oni previše energije ulažu u taj projekat, a odustajanje od retorike nezavisnosti "Kosova" je značajan pomak - smatra Barac.

Vučković se nadovezao ukazavši na pokazatelje koji su mu "pali u oči".

- Od trenutka kada je 141 država osudila agresiju Rusije, od celog broja 30 zemalja saveza je donelo sankcije Rusiji. Ostalih 164 nisu. Bilo je nekoliko glasanja u Savetu bezbednosti, a sve pokazuje kako se ta geopolitička kazačljka pomera. Palo mi je u oči pokušaj prijema takozvanog Kosova u Svet Evroipe, kada su dali signale da će ih primtii, istog popodneva Emanuel Makron je rekao da se gasi Savet Evrope, budući da je uspostavljena nova politika Nacionalne bezbednosti Evrope, koja se zove "strateški kompas" i Evropa je usvojila strategiju nacionalne bezbednosti u martu ove godine, na nečemu što se zvalo Prva Šumanova konferencija (šef francuske diplomatije Robert Šuman, 1950. godina) - rekao je Vučković, pojasnivši:

- To je jedna nedefinisana strategija Nacionalne bezbednosti, ali iz nje vidimo da je "Kosovo" izgubilo stolicu, pokazalo se da je vođena politika nedelotvorna i da ne može doneti ništa, a postoje kosmički razlozi daleko veći da tako i ostane. Na svaka 2 kilometara na KiM imate srpske crkve i srpska groblja, tako da, osim ovih 4 "kosovskih" spomenika,niko normalan ne može reći da je to predviđeno za njihovu državu. Radi se o jednoj potpunoj šizofreniji na KiM. Ja bih voleo da se odnosi između Amerike i Srbije popravljaju, ali to je njihov izbor da tako ne bude, ne naš - smatra Vučković.

