Kurtijevi specijalci dali su rok da se, do danas u podne predstavnici srpskih institucija isele iz zgrade u Severnoj Mitrovici.

Čuli smo tim povodom i poruke i EU i Ambasade Nemačke.

A da li ćemo danas svedočiti poslušnosti Prištine ili uvodu u novu eskalaciju, odgovorio je sagovornik Kurir televizije, pukovnik u penziji Velibor Stević.

Prvo je rekao da neće tako lako upasti u srpske institucije, jer je srpski narod odlučan:

foto: Mladen Miletić/Kurir Tv

- Kurti stalno nastoji da to učini, mada Beograd neće nasesti na njegove provokacije. Naš narod je dole odlučan, neće oni tako lako ući u te prostorije. Mi imamo zakonsko pokriće, imamo našu rezoluciju, odnosno Rezoluciju 1244. Istina je da se krši, ali to ne činimo mi, već oni. To je njihova sramota, pozivaju se na to, a istu rezoluciju su i potpisali. Srpski narod je nepokolebljiv, tenziju su prisutne više od 2 decenije, ali mi opstajemo - započeo je Stević, te nastavio:

- Srbija samo treba da primenjuje ono što je potpisala i da zatraži Savetu bezednosti da se o rezoluciji raspravlja, odnosno da još jednom podigne svoj glas, da kaže svetu šta se dešava. Zašto sve te potpise i dogovore narušava jedan mali Kurti koji ni ne zna šta radi kako bi sakrio kriminal i uništavanje sopstvenog naroda.

Potom je odgonetnuo da li tenzije koje sprovodi Kurti mogu da izazovu širenje eksalacije na celo poluostrvu na kojem bitišemo:

00:50 BURE BARUTA NA BALKANU JE ZAPALJENO, DELJENJE JE OPASNO PO NAS Stević nema dilemu: Danas neće lako upasti u srpske institucije

- Da. Svet mora da se probudi i da shvati da Kurti nije toliko jak pa da može sve to da pokrene sam, nego ima svoje pomoćnike, mentore, oni mu pomažu i naoružavaju ga. Nas su podelil i rekli da smo Zapadni Balkan, kakav zapadni, to se neko setio da napiše, a prvo smo bili jugositočna Evropa. Očigledno Kurti ne poznaje geografiju. To je po nas veoma opasno jer nas dele. Bure baruta na Balkanu je zapaljeno 1999. godine i ono gori, a neće se lako ugasiti.

Kurir.rs

