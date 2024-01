"AKO TI ALBANCI ODUZMU IMOVINU I TI SE POBUNIŠ, BIĆEŠ OPTUŽEN ZA RATNE ZLOČINE!" Drecun o strašnom životu Srba na severu KiM-a

Bilbord sa slikama počasnih građana Zvečana, koji je bio na magistralnom putu između Srbovca i Banjske, uklonjen je juče po nalogu prištinskih vlasti.

Na bilbordu se nalazila slika Zvečanske tvrđave, logo opštine Zvečan,kao i fotografije počasnih građana, između ostalih,predsednika Srbije i Rusije Aleksandra Vučića i Vladimira Putina, tenisera Novaka Đokovića, čija je porodica poreklom iz Zvečana,ali i nedavno preminulog hirurga Zorana Krivokapića.

Optužbe za navodne ratne zločine U seriji ovomesečnih suđenja protiv Srba optuženih za navodne ratne zločine, u Osnovnom sudu u Prištini juče su održana dva: protiv Duška Arsića i Slađana Trajkovića. Duško Arsić je na sudu poručio da je metoda na tzv Kosovu - ako Srbina ne mogu da primoraju da nešto uradi, optuže ga za ratni zločin. Presuda Arsiću biće izrečena 2. februara.

Milovan Drecun, predsednik skupštinskog odbora za KiM, gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde je govorio o ovim strašnim poruka Albanaca da treba ukloniti sve što je srpsko.

foto: Kurir televizija

- Posle 25 godina rušenja, rušenja se nastavljaju, dok ne sruše potpuno državu Srbiju na Kosovu i Metohiji. Dakle, sve što je srpsko treba proterati, posebno institucije države Srbije ili nešto što simbolizuje državu Srbiju. Najveći simbol prisutnosti države Srbije na Kosovu i Metohiji jeste, recimo, ova slika predsednika Vučića ili naša državna zastava. To njima mnogo smeta. Još kad se spomene Putin, odmah agresor, zločinac. Sve im smeta što je srpsko i žele da raskinu bilo kakve veze sa državom Srbijom, sa srpskim narodom.. Znate, to je nešto što je očekivano. Naravno, suočavaćemo se sa tim u narednom periodu i vezano za ovaj šator. Pa čak i ako bi postavljanje tog šatora bilo, ne radi prikupljanja potpisa za ove peticije smenjivanja gradonačelnika, nego neki vid protesta protiv uklanjanja ovoga. Pravo je ljudi da protestuju na miran politički način. Šta sad, imate nekog nazovi gradonačelnika, koji je na nekim fiktivnim izborima izabran i onda on donosi odluke. I to mu je odluka, baš ti je važna odluka. Dakle, ništa te ne zanima. Ni kako funkcioniše komunalna infrastruktura, ni kakav je kvalitet vode, ni kakvo je snabdevanje, ali bilbord ti je važan - rekao je Drecun i dodao:

04:15 AKO TI ALBANCI ODUZMU IMOVINU I TI SE POBUNIŠ, BIĆEŠ OPTUŽEN ZA RATNE ZLOČINE! Drecun o strašnom životu Srba na severu KiM-a

- Ali nešto drugo tu mnogo opasnije, vezano za suđenje za ratne zločine. Postalo je uobičajen manir među Albancima na Kosovu i Metohiji da kada otmu neku imovinu, bilo da su u pitanju kuće, stanovi ili zemlja, i kada taj Srbin krene da traži pravdu u pravnim institucijama, da dokaže da je to njegova imovina i da mu se imovina vrati. Onda podignu lažne optužnice, osumnjiče ga da je počinio neke ratne zločine. Onda kreće procedura, godinama traju suđenja dok se ljudi oslobode svega toga, više im nije ni do imovine, ni do čega. Dakle, to je jedna vrsta etničkog čišćenja i proterivanja srpskog naroda jer im se oduzima pravo na imovinu, da uživate u svojoj imovini. I u okviru toga su napravili jedan mehanizam zaštite za Albance koji otimaju srpsku imovinu, a to je jedna nacionalna komisija za potvrđivanje, verifikaciju imovine.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

03:38 UKRAJINA JE RAZBIJENA! General: Da imaju samo 10 odsto od svojih sadašnjih gubitaka BILO BI STRAVIČNO! Prognozirao kraj rata!