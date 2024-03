DR ZLATAN ELEK: Zbog zabrane dinara ugroženi zaposleni u KBC Kosovska Mitrovica, ponestaje i hrane za pacijente

Kolegijum kliničko bolničkog centra Kosovska Mitrovica, na čelu sa dr Zlatanom Elekom, direktorom ove ustanove, izneo je na današnjoj konferenciji za medije probleme sa kojima se ova bolnica suočava nakon što je 1. februara na snagu stupila uredba tzv. centralne banke Kosova kojom se zabranjuje dinar.

Elek je naveo najugroženije kategorije koje ispaštaju zbog zabrane dinara.

Prva kategorija su zaposleni ovog kliničko bolničkog centra, a kako Elek podseća, radi se oko 1.700 radnika, čije porodice zavise od ovih primanja.

"Znate da nam plate iz Srbije dolaze redovno od 2013. godine i da su više navrata uvećana. Sada su svi radnici ugroženi jer ne mogu da podignu novac. Vidite ogromne redove ispred jedine banke u kojoj možemo da podignemo novac - Banke Poštanske štedionice. Ovim su direktno ugroženi lekari, medicinske sestre, osoblje, tehničari, vozači, spremačice. Osuđeni smo ponovo da idemo u centralnu Srbiju da podižemo lične dohotke, u Rašku, Novi Pazar i Kraljevo", kazao je Elek.

Istakao je da je ovo drugi put kako radnici moraju van Kosova, a prvi put je bilo zbog vakcinacije.

Druga ugrožena kategorija su bolesnici, jer u KBC Kosovska Mitrovica ponestaje hrane. Unutar centra ima preko 500 kreveta.

"Nama su dobavljači sa ovih prostora i plaća se isključivo u dinarima. Opstruirani smo na dva načina jer postoji nekakva zabrana koju mi nismo videli u pisanoj formi a to je zabrana uvoza hrane iz Srbije. Naši nabavljaci nisu u mogućnosti da nabavljaju hranu koja je propisana tenderskom dokumentacijom. Drugi način je što mi ne možemo da platimo tu hranu u dinarima i oni su problemu, a samim tim i bolesnici" naveo je Elek dodajući da su najugroženiji dijabetičari, operisani pacijenti i oni koji boluju od malignih bolesti.

Treći problem jer gorivo, i Elek navodi da će uskoro saniteti ostati bez goriva jer gorivo plaćaju u dinarima.

"Ne zbog toga što Srbija ne prebacuje novac, nego mi ne možemo da platimo", dodaje on.

Četvrti problem je grejanje, jer se bolnica greje na mazut, što se takođe plaća u dinarima.

"Da bi bolnica normalno funkcionisala, nas za održavanje instrumenata poput rentgena, opslužuju firme iz Srbije. Ni te servisere koji održavaju naše aparate nismo u mogućnosti da platimo zašto što smo i obavezi da ih platimo jednim plateznim sredstvom - dinarima", kaže Elek.

Isto važi i za majstore koji održavaju ovu ustanovu, a Elek dodaje da je problem i u uslugama kao što su pregledi za vozački ispit, sistematskih pregleda, participacija za analize koje se plaćaju u dinarima.

"Ova konferencija za štampu je ujedno i apel svim medjunarodnoj zajednici i svim politickim činiocima koji mogu da utiču na Prištinu da se ova odluka odloži. Mi smo pristalice dijaloga, mirnog rešenja ove odluke, a ne naglog donošenja jednostranih odluka koje imaju za cilj eskalaciju problema na terenu, koja utiče i na zdravstvene radnike i šalje se signal običnom narodu da napusti ove prostore zato što neće imati svoju valutu. Hrabre nas izjave predsednika države Aleksandra Vučića koji je rekao da ima dovoljno novca. Sva davanja koja dolaze iz Srbije su potpuno redovna, i bila su do momenta do kada nije ukinut dinar. Imamo i ugroženu kategoriju, a to su naši specijalizanti jer njihovo školovanje plaća KBC Kosovska Mitrovica u dinarima. Mislim da je svima jasno u kakvoj situaciji se nalazi KBC, postavljamo svi pitanje između nas koji ce naredni korak Aljbina Kurtija biti da nam oteža zivot na ovim prostorima" rekao je Elek.

On je naveo i da će razgovarati sa resornim ministarstvom i sa Vladom Srbije i da će preovladati razum, te da će se naći kompromisno rešenje na obostrano zadovoljstvo a prevashodno kompromisno za srpsku zajednicu.

"Ovo su sve činjenice i argumenti koje idu u prilog tome da je ova odluka jednostrano donešena, da je prenagljena i da ne ide u korist srpskog naroda. Ima više takvih odluka, ali to nije današnja tema, ne bih ulazio u politiku. Danas se obracam kao direktor KBC i tu sam da objasnim sa kojim problemima se susrećemo i kakve su opstrukcije od strane Vlade u Prištini koje utiču na normalno funkcionisanje. Vi znate da je pravo na lecenje jedno od osnovih prava, a kada to ukinete, ukidate i pravo na život. Pravo na život je zagarantovano pravo Povelje UN, ali na žalost da povelja nije ovde na snazi", poručio je Elek.

