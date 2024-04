SITUACIJA SVE TEŽA: Meštani Štrpca dva meseca nakon zabrane dinara na Kosovu (VIDEO)

Situacija u opštini Štrpce dva meseca nakon uredbe CBK o zabrani upotrebe dinara je sve teža. Najviše poteškoća imaju stariji i socijalno ugroženi, kojima teško pada da na mesečnom nivou za svoja primanja odlaze u centralnu Srbiju.

Meštanima Štrpca kako vreme protiče situacija sa dinarima pada sve teže, a dodatno оtežava činjenica da nema srpske robe u prodavnicama kao ni lekova srpskih proizvođača.

Svetozar Janićijević ističe da je u teškoj situaciji posebno jer ima suprugu o kojoj se on stara i za koju ne može da nabavi lekove kao do sada u lokalnim apotekama.

"Vrlo je teško, imam ženu koja ne može sama da brine o sebi i prima kućnu negu i imamo socijalna primanja i ja i ona. Vrlo je teško, nemamo para da odemo do administrativnog prelaza. Nadamo se boljem i da će se nešto rešiti. U prodavnicama nema 90 odsto srpske robe, za mene je najgore što nema lekova iz Srbije koje moja supruga koristi, već zamena iz Hrvatske, Slovenije, ali to nije to. Svaki doktor preporučuje da supruga uzima lekove koje je i ranije koristila, moramo da idemo za Srbiju da bi na recept podigli lekove“, kazao je Janićijević.

Stojanka Davidović ističe da je u prethodnom periodu potrošila sav novac koji je imala, i da nema mogućnosti da ode do najbližeg mesta u Srbiji da podigne novac.

"Treći mesec kako nemam primanja ni ja ni sin. Potrošila sam to što sam imala, ne mogu da idem u Srbiju jer nemam čime. Lekove ne mou da uzmem, uzimam šta ima makedonske, jer ko će da mi donese iz Srbije“, kaže Davidović.

Mita Đurinac ističe da je ova situacija posebno teško pala penzionerima

"Da idemo u Srbiju moramo da platimo taksi. Za nas penzionere uopšte ne valja, a ni za druge koji rade u prosveti, zdravstvu“, kaže Đurinac.

Momčilo Staletović iz Berevca ističe da dinara nema, a napominje da nema ni srpske robe u prodavnicama a ni lekova.

"Teško je jer moramo da putujemo do Bujanovca ili gde je najbliže, da trošiš novac a stari smo ne možemo. Srpska roba nedostaje, najpre nemamo plazmu za decu a i druge potrebštine, a najgore jer nema novca pa ne možemo ni da kupimo“, kaže Staletović.

