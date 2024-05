VASKRŠNJA LITURGIJA I TAKMIČENJE ZA NAJJAČE I NAJLEPŠE JAJE U LEPOSAVIĆU: Žiri je imao težak zadatak, a nagrađeni su Milica i Luka

U Hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Leposaviću, u prisustvu velikog broja pravoslavnih vernika, obeležen je Vaskrs. Svetu liturgiju služio je protojerej-stavrofor Miroslav Popadić, a poslanicu patrijarha Porfirija čitao je Jerej Milutin Popadić. Nakon liturgije usledila je pričest i podela nafore, prenosi portal Kosovo onlajn.

Na dan Hristovog vaskrsenja sa svih zvonika pravoslavnih hramova dugo zvone sva zvona i najavljuju dolazak velikog praznika. Porodice sa decom pristizale su na vaskršnju službu i međusobno se pozdravljali rečima "Hristos vaskrse" i "Vaistinu vaskrse".

Svi vernici su donosili jaja, s mogli su se i poslužiti nakon što su osveštana onima koja su nekoliko dana ranije pripremale žene iz udruženja "Majka Anastasija".

Veliki broj dece radoznalo je ispred hrama iščekivao takmičenje za najjače i najlepše jaje.

Žiri je imao težak zadatak, a za najlepše jaje nagrađena je Milica Premović, dok je najjače jaje imao Luka Ivanović.

Svi koji su uložili trud, nagrađeni su trofejima od trećeg do prvog mesta, kao i ikonama i drugim nagradama.

Ovogodišnja pobednica za najlepše jaje Milica Premović oslikavala je Tajnu večeru više od šest sati.

- Na jajetu sam oslikala 'Tajnu večeru', a radila sam oko šest do sedam sati i odlučila sam se za to, jer je na njoj Isus Hristos ustanovio jednu od glavnih tajni - svetu tajnu pričešća. Zato sam to odabrala da naslikam. Srećna sam i drago mi je što sam osvojila nagradu, prijaviću se i sledeće godine. Čestitam Vaskrs svim vernicima u Leposaviću i širom sveta, Hristos Vaskrse - rekla je devojčica.

Nagrada za najjače jaje ove godine otišla je u ruke osmogodišnjeg Luke Ivanovića iz sela Jošanica koji je, uz neskrivenu radost, priznao da je iznenađen nagradom.

- Jaje koje je pobedilo je od misirke i nisam očekivao da ću da pobedim. Mnogo sam se obradovao i počeo sam od radosti da se smejem. Ikona i trofej mi puno znače i prvi put je kako sam pobedio i crkvi - rekao je Ivanović.

