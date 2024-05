OBELEŽEN ĐURĐEVDAN U PRIZRENU: Vladika Teodosije služio liturgiju u hramu Svetog Đorđa

U hramu Svetog Đorđa u Prizrenu u prisustvu velikog broja vernika obeležena je hramovna, a ujedno i slava grada Prizrena - Đurđevdan.

U sabornom hramu Svetog Đorđa u Prizrenu svetu liturgiju je služio episkop raško prizrenski Teodosije uz sasluženje sveštenstva.

Čestitajući današnji praznik i Vaskrs rekao je da svi koji danas odu sa ovog mesta neće biti isti, već da će biti obogaćeni duhom i poželeti da ponovo dođu, prenosi portal Kosovo onlajn.

- Na današnji vaskršnji dan proslavljamo Svetog Georgija u carskom Prizrenu sabrani svi ovde, sveštenoslužitelji i verni narod i deca. Svi blagodarimo bogu na tom njegovom daru. Svi koji danas odu sa ovog mesta neće biti isti, biće obogaćeni duhom, osvećeni i sigurno će poželeti da ponovo dođu i sa sobom povedu i druge. Samo na taj način možemo sačuvati sebe, svoju veru i svetinje i naše sveto Kosovo i Metohiju. Hristos vaskrse, Vaistinu vaskrse - poručio je vladika raško prizrenski Teodosije.

Danijela Lazarević koja je nekada živela u ovom gradu kaže da su se i ranije svi okupljali oko ove crkve

- Ja sam iz Prizrena rođena ovde iz Sredske poreklom i živim u Beogradu, i više sam ovde i duhom i telom nego što sam tamo. Mnogo znači, ovo je saborni hram Prizrena i ovo je bila i najveća litija i slava i svi smo se sakupljali oko crkve Svetog Đorđa - kazala je ona.

Andrej Cvijanović je u Prizren došao sa grupom vernika. Ističe da ovde oseća zajedništvo koje ranije nikada nije osetio.

- Došli smo u organizaciji grupe Metohija za mlade, i došli smo na pet dana u manastir Svetih Arhangela odakle smo obišli celu Metohiju i pola Kosova, i za ovih pet dana se vraćamo prepuni utisaka, i uspeli smo da bar na neki način upoznamo sebe jer svi na neki način potičemo odavde i zato nam je značajna poseta i prisustvo na bogosluženjima u crkvi Svetog Đorđa na Veliku subotu i danas. Čestitao bih i slavu svim Prizencima gde god da su i puno mi je srce što smo svi ovde danas u gradu koji je pun simbolike. Osećam zajedništvo koje nikada ranije nisam uspeo da osetim i to je razlog što ću se vraćati. Prvi put došavši ovde to je bilo putovanje a od sada će biti povratak iznova i iznova - rekao je on.

Dolazak u Prizren za Slavicu Buđevac je bio prepun emocija.

- Iskoristila sam priliku pošto sam znala da ću na Uskrs biti sama, neću biti sa decom i unucima odlučila sam da dođem ovde i ne mogu da vam kažem koliko sam zahvalna prvo što sam vas videla, dugo što sam videla kako mala deca ljube ove ikone što znači da su naučeni od malena, da vaši momci zajedno sa popovima ponavljaju blagoslovene reči i onda sam pomislila da li oni mogu i da pređu ovu ulicu i to je pitanje. Zahvalila bih vam i čuvajte ovo naše Kosovo, a ja ću probati ponovo da dođem - navela je ona.

Kurir.rs / Kosovo onlajn