"NEMAMO NI DINAR, NI SLOBODU" Građani Gračanice: Žalosno je šta nam rade

Građani Gračanice ne kriju ozlojeđenost što već tri meseca moraju da se dovijaju da bi podigli svoja primanja u dinarima i što zbog isteka prelaznog perioda koji je Centralna banka Kosova oročila na tri meseca, od ove nedelje više neće moći ni da kupuju robu za dinare.

Zorica Spasić rekla je reporterima Kosovo onlajna da je sve ovo što se dešava velika sramota i da je život sve teži.

"Starija sam osoba, bolesna, pritisak i šećer su mi visoki, a moram da trčim po Srbiji da uzmem novac. Sramota je i žalosno šta nam rade, ne znam da li svet to vidi. Da sam mlađa pa da odem da prošetam takoreći, ali starija sam, ostaću na putu negde. Penzija mi je 30.000, pa nek uzmu sve! Evo ja sam za to, nek narod izađe da prosi. Šta radi ovaj Kurti, ne znam, sramota za njega. Mi treba svi da živimo u ovoj sredini kao što smo ranije živeli. Moji i ja živeli smo u selu Rujce u Lipljanu, živeli smo ekstra. Što da i sad ne bude tako? Zašto da vadimo oči međusobno, imamo decu... Pusti dinar, da se živi, ionako je teško i skupoća. I to malo penzije ne daju kako treba. Sramota za svet, teraj u ćošak, pa postreljaj ako hoćeš, nema kud više", revoltirano priča Spasić.

Njena sugrađanka kaže da se narod bukvalno muči, da se svaki evro proverava a da kovanice od dva evra niko i ne prima.

"Dinar je makar ispravni novac. Moramo da idemo za Kuršumliju da podignemo pare i tamo da ih promenimo a to je sve dodatni posao koji moramo da obavimo. Zašto im to treba? Da bi se Kurti osećao bolje, ništa drugo, a narod da muči svaki dan. Kvinta je već pozdravila ovo i šta da očekuješ bolje, ništa. Mogu do sutra da se igraju sa narodom, a on će da pati i za dinarom i za slobodom koju nemamo i ljudskim pravima. Sve nam je ugroženo, sve su nam oteli, teško živimo", razočarana je ova meštanka Gračanice.

Još jedan građanin kaže da po isteku prelaznog perioda za ukidanje dinara samo može da bude teže.

"To je haos, toliko godina smo koristili našu valutu i sad odjednom od toga nema ništa. Šta će da bude, videćemo, sigurno je da će biti još teže", kaže on.

Na pitanje da li očekuje neko rešenje, ironično odgovara:

"Kako su krenuli, da nas ovde ne bude više".

Kurir.rs/Kosovo Online