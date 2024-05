"NAROD KOJI GRADI CRKVE IMA BUDUĆNOST" Vladika Teodosije osveštao crkvu Svete Trojice u selu Rodelj (VIDEO)

Svetom arhijerejskom liturgijom i uz blagoslov vladike raško-prizrenskog Teodosija, u prisustvu velikog broja vernika, danas je u selu Rodelj kod Leposavića osveštana Crkva Svete Trojice.

Vladika Teodosije je poručio da je to dobar znak za sve koji žive na Kosovu, kao odgovor svima koji im ne žele dobro, jer narod koji podiže hramove u najteže vreme - okrenut je Gospodu i ima budućnost.

Veliki broj vernika iz sela Rodelj, ali i okolnih sela, kao i pomoćnica direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Milena Parlić i predstavnici Opštine Leposavić, okupili su se danas kako bi prisustvovali činu osvećenja crkve.

Vladika Teodosije je poruči oda narod koji podiže hramove - ima budućnost.

"Svu svoju ljubav prema Bogu i crkvi, pokazali ste upravo na ovom mestu, dižući divan hram u slavu Božiju, u koji ćemo dolaziti i sretati se sa Bogom, jer Bog stanuje u domu svome. Ovde ćemo izlivati molitve svoje i tuge i radosti. Sve ono što živimo i ako verujemo u Boga i Bog je sa nama, svakog časa. I zato je ovo dobar znak za sve vas koji živite ovde, ali i za sve nas koji danas živimo na Kosovu i Metohiji. Kao odgovor naš, svima onima koji nama ne žele dobro i koji okreću glavu od nas i hoće da nas ponize na razne načine. A, niko nas ne može poniziti ako sami sebe ne ponizio, svojim životom i svojim delima. Svima njima, ovo danas je naš odgovor - da podižemo hramove i da želimo molitvom i ljubavi koju pokazujemo, ne samo svojim najbližnjim, nego prema svim ljudima, živimo kako je Gospod i zapovedio. Narod koji podiže hramove u najteže vreme, okrenut je Gospodu, ima budućnost i gleda u budućnost, kao što su nekada naši sveti kraljevi i arhiepiskopi, patrijarsi podizali zadužbine i hramove gledajući u budućnost i misleći na generacije koje treba da dođu koje će biti posle nas. Tako i mi, u naše vreme, ne samo da čuvamo ono nasleđeno nego i podižemo i obnavljamo nove hramove i osvećujemo uz slavu Božiju", rekao je vladika.

Dodao je da je danas na tom mestu sveštenik Dragan Đukić odlikovan činom protoprezvitera, odnosno od danas je prota, kojeg narod voli i poštuje i biće "ispred drugih sveštenika i ispred svih nas koji će nas voditi Hristu".

Meštanin sela Rodelj, Slavoljub Savić kazao je da je u ovim trenucima najvažnije da se narod složi i okupi oko crkve, kako bi sačuvali "sveto Kosovo".

"Na ovom mestu, do nicanja ovog prelepog zdanja i današnjeg osveštanja, bila je crkvina, mesto na kojem smo se okupljali, dolazili svake godine za drugi dan Duhova Svete Trojice da prisustvujemo liturgiji", kaže on za Kosovo onlajn.

To je, priča, bilo mesto okupljanja svih meštana, ne samo sela Rodelj nego i okolnih sela, pa i ljudi iz okruženja.

"Ovo danas je veliki čin, čin osveštanja ovog hrama, što za narod zaista znači mnogo. Šta za nas na Kosovu i Metohiji znači svetinje? Znače svedočanstvo da smo ovde, da smo ovdašnji i da smo na svome. Za ovu decu koja su se okupila isto znači mnogo, znači da su im ovde rođeni dedovi, pradedovi, da su kroz istoriju živeli ovde i da će ostati da žive na ovim prostorima. Jedna poruka sa jednog ovakvog čina bi bila, da se svi složimo, okupimo oko crkve i čuvamo naše Sveto Kosovo", kazao je Savić.

Predsednik Crkvenog odbora Stafan Milosavljević izrazio je nadu da će se u crkvi venčavati i krstiti budući naraštaji.

"Danas smo se okupili u cilju osvećenja crkve Svete Trojice. Pre tri godine od vladike Teodosija dobili smo blagoslov za izgradnju hrama, crkve Svete Trojice. Nas šest sela - Rodelj, Kosti Potok, Lovčiji Potok, Majdevo, Kruščica i Zrnosek, uz pomoć opštine Leposavić i drugih donatora uspeli smo da sagradimo crkvu u roku. Daće Bog da se u njoj okupljamo za svetu liturgiju, za venčanja, krštenja", kazao je Milosavljević.

Jedan od donatora, takođe član Crkvenog odbora Prvoslav Antonijević rekao je da su uspeli da izgrade i osveštaju ovaj sveti hram uprkos mnogim iskušenjima.

"Velika je čast i zadovoljstvo što smo danas ovde i što smo učestvovali u izgradnji hrama koji je jedinstvena prilika koja se može čoveku ukazati u životu. Bilo je tu mnogo iskušenja, ipak, uspeli smo da na današnji dan osveštamo hram koji je prvi put pominjan u zapisima u osamnaestom veku, a naši preci su ostavili nama da ga obnovimo. Mi se sada nadamo da će on vekovima ostati ovde da obeleži jedan pravoslavni prostor na Kosovu i Metohiji", rekao je Antonijević.

Pomoćnica direktora Kancelarije za Kosovo i Metohija Milena Parlić zahvalila se na prilici da bude sa meštanima sela Rodelj i dodala da je podizanje crkve na starom crkvištu nakon dva veka - veličanstven događaj.

"Kada se jedno zvono začuje danas na Kosovu i Metohiji, u sadašnjem trenutku, na delu teritorije gde je okupirana zemlja, to je značajnije nego da se sagradi grad bilo gde u svetu. Značaj izgradnje ove crkve govori mnogo i ja se iskreno nadam da će ova zvona od krštenja do duhovnog rođenja do smrti jednog hrišćanina pratiti kroz ceo život. Uverena sam da će ovo zvono danas na novoizgrađenoj crkvi okupljati narod samo u dobru i ono jasno pokazuje istrajnost ovog naroda da opstane kroz vekove i nadam se da će njegov zvuk oterati svo zlo sa kojim se ovaj narod suočava", rekla je Parlić.

Posebno je napomenula da je crkva sagrađena na inicijativu mladih iz sela Rodelj, ali i iz obližnjih sela, što opkazuje šta mladi misle o sadašnjem trenutku i kako će se u buduće boriti protiv svih izazova.

"Upravo tim mladim ljudima Kancelarija za Kosovo i Metohiju odlukom direktora Petra Petkovića pomoći će da se obnovi i rekonstruiše Parohijski dom, sa željom da se u njemu okupljamo povodom rođenja i novih krštenja dece. U ovom kraju se kroz istoriju gasilo kandilo vere, posebno šezdesetih godina, ali ono što raduje je da je toliko nivh crkava na severu Kosova i Metohije. Čini mi se kao da danas Bog uči i pokazuje nam put kojim zapravo treba da idemo, da bi se odbranili od svega u ovom zlu u kome se nalazimo. Svim meštanima u svoje i ime direktora Kancelarije za KiM čestitam ovaj veliki dan, koji zaista govori mnogo. Crkvena zvona i sagrađena crkva imaju veći značaj nego da smo bilo šta učinili, jer ona zapravo govori gde smo, koliko ćemo da boravimo ovde i šta ostavljamo budućim generacijama", kazala je Parlić.

Kurir.rs/Kosovo online