"PRETIO MI SMRĆU SAMO ZATO ŠTO SAM PRIČAO SRPSKI" Uhapšen napadač na Damnjana Šabića (VIDEO)

Pripadnici tzv. kosovske policije uhapsili su juče jednu osobu za koju se sumnja da je 24. maja u marketu ETC u Gračanici fizički napala Damnjana Šabića iz Badovca, radnika tog trgovinskog lanca, i nanela mu lakše telesne povrede, potvrđeno je iz Policijske stanice.

Kako je Šabić ispričao za Kosovo onlajn, na njega je fizički nasrnuo Albanac, samo zato što govori srpski jezik.

Šabić je objasnio da ga je napadač pitao da li govori albanski ili engleski, na šta je odgovorio odrično, i ljubazno ga uslužio, nakon čega je osoba koja ga je napala otišla.

Međutim, kroz sat i po vremena se vratio, uhvatio ga za ruku i vukao, izgovarao pogrdne reči, pa čak i pretio smrću.

„Došla je osoba albanske nacionalnosti, ja sam radio u delu sa povrćem i voćem, pitao me je nešto, ja nisam razumeo, pitao me da li znam engleski ili albanski, odgovorio sam da ne znam, uzeo je povrće i otišao. Nakon sat i po vremena se vratio u market u drugoj odeći i obratio mi se na srpskom: Drugar jel se poznajemo. Ja sam ga prepoznao. Pozvao me je da dođem do njega, kada sam krenuo ka njemu počeo je da mi preti, izgovara psovke, uhvatio me je za ruku i vukao po marketu. Govorio je da izigravam patriotu, da će me ubiti. Pozvao sam obezbeđenje, oni su komunicirali na albanskom, i rekli mi da se vratim na radno mesto. Osoba koja me je napela mi je rekla da ipak sačekam, ja sam naravno otišao“, rekao je Šabić.

Nakon nemilog događa, uplašen za svoju bezbednost, Šabić je dao otkaz u tom marketu. Kako dodaje, odmah je obavestio policiju.

Ističe da se ne nada pravdi, i da je za njega najbitnije da se oporavi od traume koju je doživeo.

„Svestan sam gde živimo i da nemamo zaštitu ni od koga. Kažu da je to moglo svima da se desi, pitaju me kako bih reagovao da me je napao Srbin... Ali to nije isto, ovo je bio napad na nacionalnoj osnovi, napao me je jer sam Srbin i nisam znao albanski jezik. Pokušavam da se izdignem iz cele situacije, da ne mislim preterano o tome, život ide dalje... Najbitnije mi je moje zdravlje, da se izdignem, jer sam i dalje u nekom grču. To mi je najbitnije, a šta će biti sa napadačem, ne zanima me, a iskreno i ne nadam se da će odgovarati“, dodao je Šabić.

Šabiću je ukazana i lekarska pomoć u Domu zdravlja u Gračanici gde je ustanovljeno da ima vidljive povrede ruke.

Kako kaže, od marketa ETC dobio je podršku, kao i ponudu da ostane na poslu, a da se napadaču zabrani pristup objektu. Međutim, na to nije pristao, tako da je trenutno bez posla, ali je stažista u Domu zdravlja u Gračanici, pa se nada i stalnom zaposlenju.

