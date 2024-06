Teror nad srpskim narodom u južnoj pokrajini se ne smiruje, te su u noći između petka i subote, u centru Leposavića privedena dva maloletnika, srpski mladići, zbog toga što su, kako su i sami potvrdili, pevali pesme na jednom rođendanu. Tzv. kosovska policija demantovala je i nazvala tendencioznim ove tvrdnje.

Iako postoji snimak, na kojem se jasno vidi da policija sa dugim cevima privodi mladiće, iz policije kažu da su se rukovodili "najdemokratskijim principima" u cilju održavanja javnog reda. Mladići su potvrdili da ih je policija i prskala suzavcem i primenjivala silu, sve do policijske stanice i da su sada uplašeni.

foto: Kurir televizija

- Ja bih se osvrnuo na ovaj drugi deo koji govori da su na demokratski način maltretirali ovu decu. Pa da, upotrebili su termin demokratski, a to je u stvari, način na koji proteruju i etički čiste srpski narod. Zašto? U to su ih uverili njihovi sponzori. Ako Fridom Haus kaže da je to jedna od najdemokratskijih zemalja, samo za poštovanje ljudskih prava, onda i oni na Kosovu poveruju da to što sve rade je demokratski. Pa prema tome, demokratski je i hapsiti decu koja pevaju. Demokratski je i proterivati, demokratski je i ukidati dinar - sma tra Anđelković.

07:27 KOJU GOD SVINJARIJU DA NAPRAVE, NAZOVU JE DEMOKRATSKOM Hapse srpsku decu zbog rodoljubive pesme, ZABRANJUJU GLUMCIMA DA RADE

Njegov sagovornik osvrnuo se i na dešavanja u Leposaviću, ali i ona koja su prethodila.

foto: Kurir televizija

- Ti dvostruki aršini su specifičnost zapadne demokratije. Koje god svinjarije urade, oni kažu da to je demokratija. Znači, deca ne smaju da pevaju u privatnom prostoru, ne smeju da pevaju srpske pesme koje, između ostalog, nemaju nikakvu provokaciju. "Ječam žela Kosovka devojka" je li to nešto provokativno? Pa jeste za njih provokativno, zato što pokazuje dubinu srpskog prisustva na tom prostoru. A sa druge strane, kada dolazi Jezdić, naš ugledni glumac da govori u monološkoj formi knjigu o Milutinu, to se zabranjuje - rekao je Kojčić.

Najnovija dešavanja na Kosovu i Metohiji za Kurir televiziju komentarisali su Zoran Anđelković, direktor Pošte Srbije i Dragoljub Kojčić, politički filozof.

Kurir.rs

