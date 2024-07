NEKADA RAJ, DANAS PUSTOŠ: Srbi u Belom Polju BORE se da PREŽIVE u selu BEZ LJUDI! Samo JEDNA porodica sa decom, EVO KAKO ŽIVE

Nekada je to bio život, danas samo preživljavamo. Tako govore retki Srbi koji su ostali da žive u Belom Polju na domak Peći. Malo nas je da se na prste prebrojimo, kaže jedan od Srba koji se u svoje rodno selo vratio 2004. godine. Ovo selo je nekada bilo puno života, sa preko 300 srpskih kuća i blizinom grada, a danas je pusto i bez ljudi.

Vinko Miljković, koji se vratio u Belo Polje 2004. godine, seća se vremena kada je ovo mesto bilo puno života.

- Pa Brani je bilo isto lepo. Belo Polje imalo preko, pa da kažem, 300 kuća je imalo, srpskih kuća. Ovaj tu je grad bio blizu, tu smo... Lepo je bilo. Imalo je naroda. A sada nema, sada slabo da vidiš i naroda. Slabo su je.

Jedino troje dece u selu su osnovci iz porodice Pavlovići, koji školu pohađaju u obližnjem Goraždevcu. Njihov letnji raspust razlikuje se od raspusta njihovih vršnjaka.

Anđela Pavlović, najstarija od troje dece, opisuje kako provode svoje dane:

- Kako da kažem, imamo se malo, nije baš dobro za druženje, ali idemo u školu u Goraždevcu i onda se družimo tamo, imamo i tetku i onda stalno idemo. A kako je živeti ovde, pa onako. Ali s obzirom da smo blizu grada, sve je tu blizu i onda... Nema problema. Pa nema ovde. Onako mislim, niko nas ne dira stvarno i to, ali s obzirom da nema mnogo ljudi, onda opet je neko i neobično.

Marko Pavlović, Anđelin brat, dodaje:

- Družimo se ovako, dva za neki put iz Goraždevca, ovde kod nas, pa se družimo ovako, ali inače se igramo ja sa bratom i sestrom. Ovde igramo se neke igre, tako.

Pećki paroh Dragan Radovanović ističe da je za Srbe iz svih okolnih mesta kod Peći crkva jedino mesto okupljanja i druženja.

- Preostali Srbi u Peći i okolini, jedino mesto okupljanja je crkva, posebno ovim ljudima koji žive u selima, kao što je Belo Polje, Ljevoša, Brestovik. To su ta tri sela gde Srbi još uvek opstaju. U samom gradu nekada pre rata je bilo oko 20.000 Srba koji su hodili ovim gradom. Međutim, posle ratnih sukoba, posebno 99. godine i 2004. godine, posle pogroma, nažalost ovaj grad ostaje prazan i bez Srba. U samom centru grada je trenutno samo sveštenička porodica. A dok možemo reći u širem centru grada imamo dve porodice, to je porodica Praščević i porodica Lazović. To su stari ljudi koji još uvek pokušavaju da opstanu u ovom gradu, koji nisu prodali svoju imovinu i tu dolazi.

U Belom Polju na domaku Peći pre 1999. godine bilo je više od tri stotine kuća sa preko 1.000 stanovnika. Danas, svega nekoliko porodica ostalo je da čuva sećanja na prošlost i da se bori za opstanak u ovom nekada živopisnom mestu. Život je postao preživljavanje, ali nada i upornost Srba iz Belog Polja još uvek žive.

