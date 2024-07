OVO JE ČISTA PROVOKACIJA! Zbog bahatih poseta prištinskih ministara severu KiM, Srbi se ne osećaju bezbedno

Neformalne posete prištinskih ministara severu KiM sve su učestalije. Tokom jučerašnjeg dana, ministri Dželjalj Svečlja i Eljbert Krasnići posetili su kafić kod glavnog mosta u Severnoj Mitrovici, uz pratnju teško naoružanih specijalnih jedinica. Danas, građani ovog grada za Kosovo onlajn ocenjuju da takve posete doživljavaju kao provokaciju.

Meštanin Suvog Dola je njihove posete uporedio sa svakodnevnicom u njegovom kraju.

- Vidite, to je provokacija čista. Ima dosta provokacija i u Suvom Dolu, kolima i motorima prolaze. Stalno to rade, turiraju motorima - poručuje on.

Njegova sugrađanka ističe da joj je žao i krivo zbog poseta prištinskih ministara.

- Žao mi je i krivo što se taj gospodin pojavljuje uopšte ovde i pije kafu među ovim življem koji je preostao i pitanje je da li će ga biti - kazala je ona.

Jedan Mitrovčanin nam je kazao da se zbog ovih poseta Srbi ne osećaju slobodno u ovom gradu.

- Iskreno, moje je mišljenje da je i to jedan vid provokacije. Ne shvatam šta će im toliko obezbeđenje kad dođu da sede, tu je mnogo uniformisanih i ljudi u civilu. Narod se ne oseća na severu slobodno. Mislim da je to neki vid provokacije i za tim nema potrebe. Narod je malo uspaničen, mogu da kažem, ne samo time, nego i svime što se dešava. Lokali se razni otvaraju, uzimaju, stavljaju se kamere… U svakom smislu se vrše provokacije na narod na severu - istakao je on.

Starija gospođa navodi da je čula u kom kafiću su ministri pili kafu.

- Čula sam samo da su kafić otvorili kod mosta. Uzimaju radnje, veruj, ne znam šta će i kako će biti - poručila je ona.

Kurir.rs/Kosovo Online/Prenosi: A.Ć.

