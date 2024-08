PRIŠTINSKI SPECIJALCI UHAPSILI INVALIDA?! Potresna ispovest Petra Cvetkovića: Razbili su vrata, bilo ih je 50-ak naoružanih...

Svi smo bili u kući i spavali... Razbili su ulazna vrata, bilo ih je pedesetak pod punim naoružanjem. Upali su i svi smo odjednom bili na podu, usledila je premetačina. Nas je 11 članova porodice u kući, a među nama i petoro male dece.

Ovako Petar Cvetković opisuje dramu kroz koju je njegova porodica prošla juče, u ranim jutarnjim satima, kada su pripadnici specijalne jedinice ROSU, naoružani dugih cevima, upali u njihovu kuću u Pasjanu i odveli njegovog oca Dragana (65). On je uhapšen, iako je invalid, hoda na štakama, što je sve posledica moždanog udara zbog kojeg je u invalidskoj penziji u koju je otišao kao vozač u ovdašnjem zdravstvenom centru.

Dragan Cvetković jedan je od petorice Srba koje su jurišnici Aljbina Kurtija odveli tokom jučerašnjeg sinhornizovanog upada u Pasjane, čisto srpsko selo sa oko dve hiljade žitelja. Iz svojih domova praktično su oteti i Dragan Ničić, Miloš Šošić, Slobodan Jevtić, a nešto kasnije čulo se da je uhapšen i Nenad Stojanović, iz sela Bosce kod Kosovske Kamenice. I svi oni, porodični ljudi i domaćini, terete se za navodni ratni zločin, što je u poslednje vreme Prištini glavni izgovor za progon naših sunarodnika na KiM.

Petar Cvetković dodaje da se uhapšeni Srbi nalaze u tužilaštvu u Prištini i da su suočeni sa nekakvim nakaradnim optužnicama, a da porodice čekaju informacije o njihovoj daljoj sudbini.

Na osnovu svedočenja članova porodica uhapšenih, nema sumnje da je ova akcija unared dobro osmišnjena, da su "mete" ranije bile označene, jer su specijalci, čija su lica bila skrivena maskma, kod sebe imali i spisak za hapšenje sa imenima Srba. Ciljano je izabrana i subota, neradan dan, jer su organizatori i izvršioci prepada znali da će oko šest sati izjutra svi traženi sigurno biti kod kuće i da će spavati. Zato su, lica skrivenih iza maski, uspeli da se došunjaju do ulaznih vrata, da ih razbiju i isprepadaju prisutne, pa i decu.

Braća Bojan i Srđan Ničić, čiji je otac Dragan, učitelj u penziji, odveden iz dvorišta u Pasjanu, prepričavaju koje scene su preživeli članovi njihove porodice:

- Dok smo spavali u naše dvorište upala je grupa pripdnika ROSU. Čuli smo motorole, galamu, ugledali naoružane ljude. Oca su uhapsili u dvorištu, a kad smo izašli pokazali su nekakav nalog na kojem su bila imena još nekoliko Srba iz Pasjana.

I dok ističu da Dragan nije imao nikave veze sa navodnim ratnim zločinima, niti da je bio mobilisan, braća koja sa suprugama i decom žive u jednom domaćinstvu sa ocem, koji je glava ove porodice, ističu da su se pripadni tzv. kosovske polcicije peli čak i na skele, koje su postavljene jer rade izolaciju na novijoj kući.

Srđan Ničić ističe da je otac samo domaćin koji je prvobitno, do 1991. godine radio u "Žitoprometu", a potom kao učitelj i da nema nikakve veze sa bilo kakavim ratnim zločinom.

Dok su nam opisivali nasilnu akciju Kurtijevih specijalaca, upadanje u domove njihovih komšija i razvaljivanje vrata, žitelji Pasjana postavljaju više nego logično pitanje - da li bi bilo ko ostao u svom domu i čekao da ga uhapse da je počinio neki zločin?! I niko nema sumnje da je sve organizovano kako bi našem narodu dodatno uterao strah i kako bi ih primorali da napuste svoje ognjišta.

- Celo selo je potreseno, i pitamo se šta je sledeće - kazao nam je juče kratko Novica Šošić, zamenik predsednika opštine Parteš, na čijem se području po kosovskom sistemu nalazi Pasjane.

Kancelarija za Kosovo i Metohiju, na čijem je čelu Petar Petković, saopštila je da su Srbi uhapšeni i pod lažnim optužbama za navodne ratne zločine, iako je reč o ljudima koji godinama mirno, bez ikakvih problema žive na svom kućnom pragu, a da je sve urađeno po direktnom Kurtijevom nalogu.

Iz Kancelarije ukazuju da je, prema rečima očevidaca, ROSU policija kod sebe imala spiskove Srba za hapšenje, što jasno govori da su privedeni arbitrarno, po političkom ključu, na osnovu tajnih lista.

- Tokom upada u kuće srpskih domaćina albanski policajci vršili su premetačinu, razbijali vrata, udarali i maltretirali starije ljude u prisustvu njihove dece i unučadi.

Za sve uhapšene odmah je obezbeđena besplatna pravna pomoć - ističe se u saopštenju.

Kako se dodaje, Slobodan Jevtić je bio oslobođen služenja vojnog roka zbog slabog vida, a prilikom njegovog hapšenja maljem su razbijena ulazna vrata. Dragan Cvetković je 90 odsto invalid kog su svojevremeno ranili Albanci i otac je lokalnog sveštenika, Dragan Ničić nastavnik je u penziji, a Miloš Šošić, prvi pripadnik tzv. kosovske policije u Kosovskom Pomoravlju, što znači da je još pre 20 godina morao da prođe sve bezbednosne provere. I Nenad Stojanović je nekadašnji pripadnik tzv. kosovskih bezbednosnih snaga, što znači da i on nije mogao bez provera da obuče uniformu. A kad je napustio tzv. KBS živeo je povučeno u svom selu.

- Dežurni srbomrzac Kurti nastavlja da sprovodi teror nad srpskim narodom i severno i južno od Ibra i to je jedino što zna da čini. Jasno je da novim hapšenjima u Pasjanu antisrpski režim iz Prištine želi da dovede do eskalacije situacije na terenu i da život Srba na KiM učini nepodnošljivim, a ponovo se na udaru našlo i Kosovsko Pomoravlje, sredina u kojoj živi najveći broj Srba - ocenjuje se u saopštenju Kancelarije za KiM, i dodaje da je očigledno da prištinski režim neosnovanim hapšenjima i napadima na sve srpsko ulazi u predizbornu kampanju, jer ništa osim patološke srbomržnje nema da ponudi, osim pritisaka i progona u svim srpskim sredinama sa jednim jedinim ciljem koji podrazumeva iseljavanje Srba sa Kosova i Metohije.

Iz Srpske liste ističu da neosnovanim, politički motivisanim hapšenjem petorice Srba, pod optužbom za ratni zločin Kurti nastavlja sa terorisanjem srpskog naroda na KiM:

- Nema mira ni slobode za Srbe, kako na severu, tako i na jugu Kosova i Metohije. Njihova srpska nacionalna pripadnost dovoljan je razlog da se brutalno maltretiraju oni i članovi njihovih porodica.

Terete ih za ubistva i mučenja?!

Takozvano kosovsko specijalno tužilaštvo u Prištini saopštilo je da je u akciji na KiM uhapšeno pet osoba "osumnjičenih za ratne zločine u maju 1999. godine". To tužilaštvo u objavi na svom fejsbuk-nalogu navelo je da su, "posle višemesečne istrage", u akciji privedeni D. C., D. N., N. S., S. J. i M. Š. Oni se, prema tvrdnjama tužilaštva, sumnjiče da su, "u saizvršilaštvu sa drugim neidentifikovanim pripadnicima grupe, naoružani i obučeni u maskirne uniforme i neredovne uniforme srpske policije ili vojske, 4. maja 1999. ujutru preduzeli akciju u selima Kokaj, Lovce, Pograđe i Ugljare". Između ostalog, to tužilaštvo tvrdi da su ubijali, ranjavali, fizički i psihički maltretirali albanske civile i uzimali taoce.

Prema rečima advokatice Jovane Filipović, sva petorica uhapšenih Srba saslušani su u policijskoj stanici u Prištini, i određeno im je policijsko zadržavanje do 48 sati.

Kurir.rs/Novosti

Preneo: R.J.