PROTEST SRBA U SEVERNOJ MITROVICI: Za nas je ovaj most simbol opstanka (VIDEO)

Hiljade građana okupilo se danas na Trgu Braće Milić u Severnoj Mitrovici kako bi izrazili protest i nezadovoljstvo zbog sve češćih najava otvaranja mosta na Ibru.

Skup je počeo u 11 časova na Trgu Braće Milić koji se nalazi u blizini mosta na Ibru.

Okupljeni nose transparente "Na mostu smo opstanak branili, sad branimo nestanak", "Ako Kurti otvori most, Kfor i Kvinta će biti odgovorni" i "Dok EU i SAD pišu saopštenja, nas proteruju".

Pored okupljenih građana, skup nadgledaju i pripadnici Kosovske policije, kao i Kfor, javljaju reporteri Kosovo onlajna.

Kabašić: Besomučna otimačina na severu Kosova

Nekadašnji sudija Višeg suda u Kosovskoj Mitrovici Nikola Kabašić ocenio je da je na srpski narod poslednje dve godiine započeta besomučna agresija i otimačina na severu Kosova.

„Od tada je krenula serija akcija u kojoj će Srbi izgubiti sve uslove da opstanu ilil da se stvore svi uslovi da odu. Sve aktivnosti vlade Aljbina Kurtija usmerene su ka etničkom čišćenju Srba“, izjavio je Kabašić.

On je ocenio da se danas ponavlja situacija iz 1999. godine kada su se Srbi sabrali zato što tadašnja država nije bila spremna da im pomogne zbog čega su sami počeli da se samoorganizuju.

„Morali smo da se samorganizujemo da bismo opstali i uspeli smo. Most je tada sačuvao zapravo multietničnost na Kosovu. Jer ovaj grad i ovaj most su imali tu sreću da je na njemu prestalo etničko čićenje Srba koje je trajalo 1999. i 2000. godine. Za Srbe je ovaj most – simbol opstanka“, naglasio je Kabašić.

