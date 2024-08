PREMINULA EVICA, MAJKA JEDINOG SRPSKOG DETETA U PRIZRENU: Milica je imala samo mamu i "dedu" Albanca, sad je ostala sama...

Kako saznaje Kurir, preminula je Evica, majka jedinog srpskog deteta iz Prizrena, Milice Đorđević (18).

Milica je imala samo majku i "deku" - komšiju Albanca, Adama Mujovića, koji se brinuo i starao o njima.

Podsećamo, 2016. godine, tada desetogodišnja Milica Đorđević dočekala je sadašnjeg kralja Engleske, Čarlsa III u Sabornom hramu Svetog Ðorđa u Prizrenu i tom prilikom mu uručila cveće.

- Lepo sam se obukla, stavila sam šnalice, brojanice, rekla mu „welcome“, on mi se srdačno zahvalio, uzeo cveće... I to je bilo sve. Nije me pomazio ni poljubio... A i kako bi kad je u rukama držao cveće - pričala je Milica.

Uz smeh je opisala i kako se njen komšija i zaštitnik Adam Mujović, koga zove deda, naklonio princu Čarlsu, a zatim mu je princ na isti način uzvratio.

Svojevremeno se postavljalo i pitanje da li će Milica moći da pohađa nastavu u Prizrenu, a dosta se govorilo i o bezbednosti porodice, s obzirom da su pretnje od strane komšije Albanaca bile redovna stvar.

Kurir.rs/S. M./D. P.