"NJENA JEDINA GREŠKA JE BILA TO ŠTO JE RADILA SVOJ POSAO...": Iza HRABRE MIRJANE sa Kosova i Metohije ostaju velika dela!

Foto: RTS/TV Most

Dugogodišnja novinarka Televizije Most Mirjana Nedeljković preminula je u Beogradu u 63. godini posle duge i teške bolesti.

U Muzeju u Prištini radila je 1996. godine, a potom i kao dopisnik Večernjih novosti i crnogorske Pobjede.

Od 1996. godine započinje novinarski rad na RTS-u, u Radnoj jedinici Radio televizije Priština sve do 2010. godine, kada prelazi u Televiziju Most u Zvečanu.

Tokom svih nemilih događaja na prostoru Kosova i Metohije od 1998. godine, bila je jedna od retkih žena koja je izveštavala sa svih kritičnih terena, uvek je bila na licu mesta i pratila sva dešavanja, ne obazirući se na opasnosti.

Mirjana Nedeljković je povređena početkom januara 2009. godine u severnom delu Kosovske Mitrovice, dok je snimala gašenje požara posle bačene bombe.

Ona je tada rekla da je njena jedina greška bila to što je radila svoj posao. Najveći greh ekipe Televizije "Most" bio je to što su bili na licu mesta kako bi propratili događaj, rekla je tada.

Ona i njen kolega snimatelj Dejan Tanasijević završili su tada na intenzivnoj nezi sa koje su prebačeni dva dana kasnije na drugo odeljenje.

Serija incidenata počela je, kako za Politiku tada rekao vodnik Predrag Vasović, zamenik komandira Severne policijske stanice u Kosovskoj Mitrovici, kada je nepoznati napadač bacio eksplozivnu napravu ispred kafića „Viva” u kome se okupljaju mladi, nadomak Glavnog ibarskog mosta u Sutjeskoj ulici.

Mirjana Nedeljković, rođena je 23. septembra 1961. u Kosovskoj Mitrovici. Osnovnu i srednju školu završila je u Prištini, a diplomirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Prištini na odseku žurnalistika.

Svoj posao je radila sa ljubavlju i maksimalnim izgaranjem, nije se nikada štedela, zbog čega su je sve kolege poštovale i po čemu će je pamtiti.

Dobitnica je prestižnih novinarskih priznanja za svoj rad i stalno izveštavanje sa terena.

Sahrana će se obaviti u ponedeljak, 19. avgusta u 13.30 na groblju Orlovača u Beogradu.

Kurir.rs/Telegraf/Preneo: D. P.