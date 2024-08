IZJASNILI SE DA NISU KRIVI: Počelo suđenje četvorici Srba optuženim za terorizam

Pred Posebnim odeljenjem Osnovnog suda u Prištini počeo je glavni pretres na suđenju Milunu Milenkoviću Lunetu, Dejanu Pantiću, Aleksandru Vlajiću i Miomiru Vakiću optuženim za izvršenje terorističkog akta, a oni su se na samom početku izjasnili da se "ne osećaju krivim za dela koja im se stavljaju na teret".

Sudsko veće je navelo da će posebno razmotriti predlog advokata Predraga Miljkovića da Milenkoviću uz jemstvo od 70.000 evra, mera pritvora bude zamenjena merom kućnog pritvora.

Sudija Valjon Kurtaj istakao je na početku suđenja da optuženi mogu da priznaju ili negiraju krivicu, a zatim i upitao svakog od njih da se izjasni pojedinačno.

Sva četvorica optuženih izjavili su da se ne osećaju krivim za dela koja im se stavljaju na teret.

Tužilac Bekim Kodraliju je, govoreći o Milunu Milenkoviću istakao da je on, 2.12.2022. godine, kada se slučaj dogodio, odmah nakon obaveštenja od strane optuženog Aleksandra Vlajića izašao iz resotrana "Grej" i zajedno sa dvojicom drugih lica krenuo u pravcu kancelarije Cik-a u Severnoj Mitrovici, gde je, kao je naveo, zajedno sa M.J. koji se nalazi u bekstvu, obavestio druge osobe "da izađu na teren".

Takođe, naveo je da je optuženi iz vozila Hitne pomoći uzimao eksplozivna sredstva i rekao ostalima "brže, brže, nemojte da zaboravite ovo".

Kodraliju je dodao da će se pomenute radnje potvrditi iz video snimaka i fotografija, ali i drugih vidova komunikacija.

foto: Kosovo online printscreen

„On takođe je sam pisao na društvenim mrežama kao zamenik komandanta Severne Brigade“, naveo je tužilac.

Tužilac tvrdi da je Milenković bio jedna od glavnih osoba za napade koji su se dogodili na prostorije CIK-a.

„Poštovani, iza istog postoje slike i video na kojima drži borbeno oružje i pucajući sa njim u severnom delu Kosova, što znači da je okrivljeni preduzeo krivične radnje kao u konkretnom slučaju“, rekao je on.

Govoreći o Aleksandaru Vlajiću, tužilac je istakao da će se iz izvođenja dokaza potvrditi se da je osumnjičen i za druga krivična dela- špijunažu.

„Takođe je imao glavnu ulogu u organizaciji ovog terorističkog napada. Nakon izvođenja dokaza potvrdiće se da je isti sarađivao sa Milenkovićem i drugim licima vezano za radnje u cilju napada. Iz dokaza koji će biti predstavljeni potvrdiće se da je nakon preduzetog napada, kritičnog dana, oko 15.50 časova objavio slike na društvenim mrežama, Instagramu, Kancelarije CIK-a i policijskih sliužbenika gde je pisao „Nema predaje, Kosmet ostaje. Ovo je Idriz Idrizi, šiptarski obaveštajac, znamo te i čekamo na severu. Brigada sever“, naveo je tužilac.

On je dodao da je Vlajić, zajedno sa drugim optuženima, izvršio krivično delo opisano kao u optužnici i da će to potvrditi iz izveštaja sa njegovog telefona gde je jedne večeri, pre napada na kancelarije CIK-a u Severnoj Mitrovici, pričao o dolasku službenika CIK-a.

Kada su u pitanju Miomir Vakić i Dejan Pantić, tužilac tvrdi da će se nakon izvođenja dokaza „bez sumnje potvrditi da su isti izvršili krivično delo za koje se optužuju“.

„Iz video snimaka koji će se pogledati i pred ovim sudom potvrdiće se da je okrivljeni Pantić imao obučenu jednu jaknu tamne boje, koja pripada Severnoj brigadi i koja je dostavljena kao dokaz. To se desilo kritičnog dana pre napada, kada je okrivljeni Pantić krenuo u pravcu kancelarija CIK-a u Severnoj Mitrovici. Iz realizovanih komunikacija, putem aplikacije viber, koji će biti predstavljeni pred vama, potvrdiće se da je Pantić zajedno sa Vakićem razgovarao o eksploziji Kancelarija CIK-a, o kretanju Kosovske policije, pomenuvši i druga naselja Severne Mitrovice. I dok su policajci bili u blizini objketa, okrivljeni Pantić je rekao okrivljenom Vakiću, da se tamo „tresu kruške“. Misleći da je tamo policija, i da se tamo mogu bacati i druga eksplozivna sredstva, za šta je okrivljeni Vakić odgovrio Pantiću, 'ti baci neku jabuku njima'“, naveo je tužilac.

Takođe, tvrdi da je Pantić nakon incidenta slikao statičnu tačku policiju peko puta objekta CIK-a, slikao je vozila i prisustvo policajaca.

"Sliku je odradio iz dajine, njegovog stana. Okrivljeni Pantić, nakon razmatranja dokaza potvrdiće se i preko bankarskih računa da je tokom vremena dok je bio zaposlen u Policiji Kosova isti bio zaposlen i u MUP-u Srbije. Time se potvrđuje da je isti u jednom ili drugom obliku preduzeo protivzakonite radnje, zabranjene zakonima Kosova“, rekao je tužilac.

On tvrdi da će se nakon izvođenja dokaza „na ubedljiv način potvrditi da su okrivljeni sve ove terorističke radnje preduzeli sa ciljem da unište osnovne političke i ustavne strukture Republike Kosove i da ometaju državne organ u tom delu".

foto: Kosovo online printscreen

Branilac Brkljač: Osporavam osnovanost optužnice

Miodrag Brkljač, branilac Miluna Milenkovića istakao je da je vrlo razočaran zbog onoga što je čuo od tužioca, ali posebno onim što piše u optužnici, natočito u delu koji se odnosi na činjenični opis radnje izvršenja.

"Osporavam u potpunosti osnovanost ove optužnice u pogledu svih bitnih činjenica i okolnosti koje su njoj navedene, jer smatarm da te činjenice i okolnosti nisu potkrepljene valjanim dokazima, takvim dokazima koji bi mogli da opravdaju standard dobro osnovane sumnje, a da ne govorim o tome da li bi mogli da budu dokazi koji van svake razumne sumnje mogu da dokažu da je moj klijent stvarno izvršio krivično delo koje mu se stavlja na teret. Očekivao sam od kolege tužioca, koji nije autor optužnice, da će se potruditi da nam prezentuje, da sudu predloži, verbalne i materijalne dokaze koji snažno potvrđuju njegovu tezu da je moj klijent zajedno sa ostalima izvršio krivično delo za koje se optužuje. Nažalost, umesto toga tužilac nas bombarduje jednom količinom obaveštajnih izveštaja policijskih službenika koji navodno treba da posluže kao krunski dokazi da su okrivljeni izvršili delo“, rekao je Brkljač.

Krivična prijava nikad nije mogla da bude dokaz u postupku, rekao je Brkljač.

„Postavlja se pitanje, kakva je jačina ostalih policijskih izveštaja koji se nude kao dokazi, kao krunski dokazi. Drugih dokaza praktično nema“, rekao je Brkljač, navodeći da je naišao na izveštaj policajca, koji se predlaže kao dokaz, a gde on prenosi sadržinu razgovora koju je imao sa osumnjičenim.

„Pa zar na ovakvom izveštaju može da se zasniva optužnica. Ovo je vrhunac nepoznavanja procedure ili je u pitanju zla namera. Ja bih se pre opredelio da je u pitanju zla namera. Ne mogu da verujem da je kolega, bivši tužilac, vrlo iskusan čovek, koji je nedavno otišao u penziju, dozvolio da jedan ovakav papir uđe u predmet kao jedn od krunskih dokaza“.

Istakao je da je sudija trebalo da eleminiše ovakav dokaz.

foto: Kosovo online printscreen

„Ja ne kažem da će ovo za vas biti odlučujuće, međutim, kad običan čovek ovo čita, bez obzira što je profesionalac, to na njega može uticati. To ne sme da se dogodi“, rekao je Brkljač.

Drugi segment uvodne reči Brkljača odnosio se na saizvršilaštvo.

„Kao što ste mogli da čujete, tužilac kaže da su ova četvorica ljudi postupali kao saizvršioci. Ja nemam pretenziju, mada bih imao dosta toga da kažem u ovoj temu, da bilo kome držim predavanja o saizvršilaštvu. Siguran sam da bolje od mene znate šta je saizvršilaštvo, najkraće to je viši oblik organizovanja većeg broja lica koja su se udržila sa ciljem da izvrše neko krivično delo. Da bi postao saizvršilac mora da budu ispunjeni određeni elementi. Subjektivni ili objektivni. Koliko znam, zakon je regulisao pitanje saizvšilaštva, sudska praksa je to još više doradila. Gde je ovde prethodni dogovor između okrivljenih kao jedan od elemenata saizvršilaštva, gde je ovde jedinstveni umišljaj, zajendička odluka da izvrše krivično delo i na kraju, gde je ovde podela uloga između ovih ljudi? Šta su se oni to dogovrili i kako su oni to uradili? Je l piše nešto od toga u činjeničnom zapisu? Ne piše ništa, nijedna jedina reč. Samo u delu pravne kvalifikacije, kaže se, u saizvršilaštvu i pominje se član 31“, naveo je on.

Istakao je da to samo ne da je nezakonito, već je, kako ističe, i grehota da se ovim ljudima tako nešto stavlja na teret.

„Ovo je najkraće rečeno sramota za jedno Specijalno tužilaštvo. Ja ne kažem ništa lično ni za jendog tužioca, ja kažem za instituciju“, rekao je on.

Istakao je da u ovom predmetu postoji pokušaj da se služba Hitne pomoći poveže sa izvršiocima teških krivičnih dela.

„To ne stoji u dispozitivu, ali iz spisa predmeta se vidi, a to smo danas i od tužioca čuli da on tvrdi da je moj klijent zajedno sa ostalima, sa celom tom grupom ljudi, prišao kod vozila Hitne pooći i da su odatle dobili dve ekspolzivne naprave, dve bombe prosto rečeno. Ja sam mislio kad sam čuo da tužilac ima takvu informaicju da će on pokušati da sasluša ljude koji su bili toga dana u tom vozilu, koji su doneli te bombe, pa ako utvrdi da su oni sa time povezani, da će možda i da ih procesuira, međutim, ništa. Mi branioci smo sve vreme dok je trajala istraga bili u poptunom mraku. I nismo znali šta se u istrazi dešava, za razliku od nekih drugih specijalnih tužioca koji branioce zovu da prisustvuju svakoj istražnoj radnji, ovaj tužilac nas nije tretirao uopšte“, rekao je Brkljač, i u ime odbrane predložio da bude saslušana kompletna ekpa Hitne pomoći koja je kritičnog dana bila u blizini lica mesta, navodeći njihova imena.

„Ovi ljudi vam mogu objasniti kako su se našli tu toga dana, kakva je metodologija izlaska Hitne pomoći na teren, da li su izašli zato što ih je neko zvao, ili zato što su trebali nekome da odnesu bombe. U svakom slučaju ove ljude predlažemo da budu saslušani jer oni mogu da svedoče o vrlo bitnim činjenicama u ovom predmetu. Predlažem da se identifikuje i pozove kao svedok osoba koja je pozvala Hitnu pomoć. Ja imam broj telefona, ali hisam do ovog trenutka uspeo da utvrdim koja je to soba. Jer prema nekim informacijama ona nije trenutno u Mitrovici. Ako budem utvrdio ko je to daću vam ime i pezime. Predlažem da službeno, vi, pribavite originalni protokol, knjigu, od Doma zdravlja u Severnoj Mitrovici gde se upisuju podaci u određenim rublikama za svaki izlazak vozila hitne pomoći na teren. Tamo će se utvrditi tačno vreme izlaska i tačno vreme dolaska blizu mesta događaja“, rekao je on.

Tužilac je predložio da se saslušaju svedoci B.H. i N.F, na šta je Brkljač regagovao.

„Osvrnuo bih sa na predlog tužioca u vezi sa svedocima, on je danas predložio dva svedoka, B.H, i .N.F., policijske službenike, pa ti polcijski službenici nisu pali sa neba, nisu sada došli na teren, oni su tu od početka ove istrage. N.F. je već pisao određeni izveštaj. Tužilac je morao na vreme da obelodani svoje dokaze, ako je znao za te ljude, imao je obavezu odmah da ih predloži. Ja se lično snažno protivim tome da ovi svedoci budu saslušani u ovom postupku“, zaključio je on.

Delević: Dokazi nisu relevantni

Miloš Delević advokat Aleksandra Vlajića takođe je reagovao na predlog specijalnog tužioca za izvođenje dokaza saslušanjem dva svedoka.

„Poštovani sudija, ukoliko usvojite ovaj predlog Specijlanog tužilaštva, na samom početku ovog suđenja ćete povrediit zako o Krivičnom postupku, ovi svedoci su bili poznati specijalnom tužilaštvu za vreme istrage, oni su u njoj učestvovali i tužilaštvo ih nije predložio prilikom podizanja optužice“, rekao je Delević.

On se složio sa Brkljačem po pitanju saizvršilaštva

„Videćemo u dokaznom postupku da Aleksandar Vlajić nije imao bilo kakvu komunikaciju, dogvor ,saradnju sa ostalim okrivljenim. A šta imamo u dokazima koje je priložilo tužilaštvo, poštovane sudija, ja ću se potruditi da vam objasnim odakle fotografije koje su, zbog represije koje stanovništvo na severu Kosova oseća od strane policije, to stanovništvo se na jedan način samoorganizovalo. Organizovali su se na način da su napravile grupe na društvenim mrežama koje broje i po 10 -15.000 članovima. U tim članovima se piše gde je saobraćajna policja, da li se negde nalazi specijalna policija, da li nekog hapse. Jedan skrinšot te grupe se koristi protiv mog branjenika, on to nije objavio, objavio je jedan od članova te grupe. Da li se to nalazi u njegovom telefonu, da, uostalom u ovim spisima predmeta koje je predložilo tužilaštvo više od 90 odsto su objave nepoznatih lica na društvenim mrežama. Fotografije nepoznatih kolega, objave na Fejsbuku i Instagramu. Viber i sms prepiske mog klijenta, okrivljenog, sa porodicom i prijateljima. Većina ovih dokaza nije relevantno za ovaj postupak“, rekao je on.

Podsetio je da je tražio u zahtevu za odbacivanje optužnice da se ovaj predmet vrati Specijlanom tužilaštvu, ali da sud to nije usvojio.

„Takođe, u skladu sa zakonom tražio sam, da zakažete sednicu radi ocenjivanja prigovora na dokaze, to takođe niste usvojili. Mi smo preskočili važan deo postupka, u kojem smo mogli da obavežemo tužilaštvo da izvrši selekciju dokaza koji su relevantni za ovaj postupak, a posebno da izvrši selekciju za svakog okrivljenog ponaosob. U tom slučaju bi vama bilo lakše da presuditi, tužilaštvu da goni okrivljene, a nama da ih branimo“, rekao je Delević.

I danas je zatražio da sud obaveže tužilaštvo da izvrši seleksiju dokaza koji su relevantni za ovaj predmet.

„Takođe, u skladu sa članom 250, predložio sam saslušanje tri svedoka. Njihova imena neću danas objaviti javno. Vi imate u uvodnoj reči koju sam tražio, jer u najmanju ruku ću tražati da sednica bude zatvorena za javnost kada se oni budu saslušavali, a za jednog svedoka ću tražiti zahtev za aninimnost, jer isti osećaju veliku opasnost da svedoče na ovom sudu“, rekao je Delević.

Pantović: Uvodne reči kao završne

Ljubomir Pantović, advokat Dejana Pantića, istakao je da su uvodne reče specijalnog tužioca više ličile na završnu reč.

„Analizirana je sadržina mnogih dokaza, citirani su mnogi dokazi, davana pravna ocena tih dokaza koja uzgrad nema neku vezu sa mojim branjenikom. Svi dokazi koji su citirani od strane tužioca, u vezi mog branjenika, ne odnose se na datum 6.12.2022. koji je vremenski okvir naše optužnice. Želim da kažem da imam uvernje da danas počinjemo glavni pretres u situaciji gde imamo optužnicu specijalnog tužilaštva koja zaista nije zasnovana na dokazima, posebno ne na relevantnim dokazima, niti na dokazima koji bi izvan razumne sumnje potvridli krivicu Dejana Pantića, a činjanica je i ostalih okrivljenih i verujem da će se ovo što sam sada rekao potvridti na kraju glavnog pretresa“, rekao je Pantović.

Istakao je da se prvi put susreće sa situacijom da je optužnica podignuta protiv četvorice okrivljenih za jedno veoma ozbiljno i teško krivično delo, a da u toj optužnici tužilaštvo nije predložilo nijednog jedinog svedoka, već samo policijski izveštaj.

U optužnici nemamo ijedne reči o tome u čemu se sastoji saizvršilaštvo ovih ljudi. Šta je konkretno moj branjenik uradio, ništa. Sve u jedan džak su strpali“, rekao je on.

On je zatim ukazao na nešto što je prethodilo suđenju.

„Još u ranoj fazi istrage, pre podizanja optužnice, jedan akutelni ministar u Vladi Kosova je u više navrata mog branjenika nazvao teroristom i to je učnio u javnim istupanjima u svojstvu ministra, mediji su to preneli. Ja sam prelistao tri takva slučaja“, rekao je Panotivć i podsetio da kosovski ustav predviđa pretpostavku nevinosti, a da je isto predviđeno u zakonu o krivičnom postupku u članu 3 stav 1.

„Niko nije kriv, dok njegova krivica ne bude utvrđena pravnosnažnom presudom nadležnog suda. Pri tome, taj isti ministar je optužen pred ovim sudom i sudi mu se za krivično delo sa elementima nasilja“, rekao je Pantović.

Govoreći o predlogu tužioca da se saslušaju dva svedoka, Pantović je naveo da je tužilaštvo vodilo istragu o ovom slučaju punu godinu, a da je osam meseci prošlo od podizanje optužnice.

„Bilo je dovoljno vremena da tužilaštvo predloži svedoke, tako da, slažem se sa kolegama, zakon predviđa da se ne dozvoljava da se u ovoj fazi prhvati saslušanje svedoka koji su bili poznati u vreme podizanja optužnice a i pre toga“, rekao je Pantović.

Vasić: Sramota od optužnice

Dejan Vasić advokat Miomira Vakića, istakao je da se slaže sa kolegama u pogledu toga kako je istraga sprovodena.

„Ovo je sramota od optužnice, kako je rekao kolega Brkljač, jer sam i ja to pomislio. Hoću kao i kolega da se izvinim tužiocu što sam to pomislio, jer mi, u dosadašnjoj praksi u suđenju mome narodu nismo videli još da neko bude optužen za nešto što je mislio. Moj branjenik Miomir Vakić optužen je da je, ni manje ni više, terorista. Molim vas, terorista“, rekao je Vasić.

On je potom pročitao poruke koje su, kako tvrdi, jedini dokaz protiv njegovog klijenta koji je optužen da je terorista.

„Četiri jedine poruke koje njega optužuju da je terorista. Razmenjene tri dana nakon događaja. „Mirno, ali napeto“. Na šta mu je Dejan odgovorio. „Tu se tresu kruške“. A Vakić njemu, tri dana kasnije, „bacite im po neku jabuku“. A onda je Dejan njemu napisao, „sada će moja žena da im nosi kafu“. A Vakić njemu „oni piju čaj od šipka““, pročitao je Vasić.

„Predsedniče, za ovo su ga optužili da je terorista. Predsedniče, za ovo. Da li je moguće da smo mi u sudnici zbog ovoga, krušaka, jabuka, kafe i šipka? Ja bih voleo da znam, šta je ta Pantićeva žena učinila sa tom kafom. Zašto i ona nije optužena da je terorista, možda je to molotovljev koktel. A ovaj čaj od šipka može da bude nezgodan, da izazova možda štetu većeg obima ili tri dana kasnije opasnost po nečiji život“, bio je ironičan Vasić.

Sudija usvojio predlog tužioca i odbrane

Sudija Vljon Kurtaj usvojio je predlog tužioca da se pozovu u svojstvu svedoka B.H. N.F., kao i predlog advokata Miodraga Brkljača da se obrate Domu zdravlja u Severnoj Mitrovici i zatraže protokol o tome ko je bio angažovan u Hitnoj pomoći ključnog dana i na čiji se poziv odazvala Hitna pomoć.

Miljković: Uz jemstvo, Milunoviću odrediti meru kućnog pritvora

Advokat Predrag Miljković zatražio je zamenu mere pritvora za Milunovića uz ponudu jemstva.

„Ovaj predlog se razlikuje od prethodnog u tome što smo povećali sumu sa 50.000 na 70.000 evra jemstva, a koja će biti dovoljni garant da Milun Milenković neće propustiti niti jedno jedino suđenje“, naveo je Miljković.

Tužilac Bekim Kodraliu je osporio predlog Miljkovića u vezi optuženog Miluna Milenkovića da se brani sa slobode, jer kako navodi, postoje zakonski uslovi za produženje usvojene mere do strane suda.

Sudsko veće: Razmotrićemo predlog

Sudsko veće odlučilo je da da će povodom predloga Miljkovića doneti posebnu odluku i razmotriti i predlog i prigovore odbrane.

Naredna ročišta zakazana su za 4., 11. i 29. oktobar kada se očekuje izvođenje svedoka tužilaštva, a zatim i odbrane. Četvorica Srba terete se da su, u saizvršilaštvu sa drugim neidentifikovanim licima, izvršili teroristički napad na prostorije Opštinske izborne komisije 6. decembra 2022. godine, kada su bacili dve ručne granate i dve šok bombe, čime su, kako se navodi, ugrozili živote ljudi.

Na početnom ročištu održanom 30. januara četvorica Srba izjasnila su se da nisu kriva za optužbe koje im se stavljaju na teret. U pritvoru se nalaze Milun Milenković Lune i Aleksandar Vlajić, dok se ostali brane sa slobode.

Kurir.rs/Kosovo online