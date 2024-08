PREDSTAVNICI PUPIN INICIJATIVE POSETILI GORAŽDEVAC: Situacija teža nego što smo očekivali (FOTO, VIDEO)

Predstavnici Pupin inicijative, koju čine srpski i američki državljani, u okviru višednevne posete Kosovu posetili su Goraždevac gde su imali prilike da porazgovaraju sa meštanima, sveštenikom Nenadom Našpalićem i glavnim i odgovornim urednikom Radio Goraždevca Darkom Dimitrijevićem.

Predstavnici Pupin inicjative posetu su započeli obilaskom manastira Visoki Dečani, a nastavili je posetom Goraždevcu.

Izvršni direktor Pupin inicijative Vuk Velebit ističe da je poseta Kosovu u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja na terenu.

„Naša ideja jeste da u razgovoru sa lokalnim srpskim predstavnicima, sa predstavnicma američke administracije, srpske crkve, ali i sa albanskim predstavnicima na prostoru Kosova, saznamo kakvo je stanje ljudskih, religijskih prava, pre svega srpske zajednice i ostalih manjina. Za nas u Pupin inicijativi je ovo jako važno pitanje, i nakon poslednjih napada, najave otvaranja mosta na Ibru i hapšenja srpskih političkih predstavnika na severu, nalazimo se ovde u poseti i mi ćemo, sve ono što čujemo od strane predstavnika iz srpske zajednice ovde, adresirati u razgovoru sa predstavnicima i srpske i američke aministracije. I, ono što je jako važno, u septembru ćemo boraviti u Vašintonu gde ćemo pripremiti jedan izveštaj na osnovu ove posete i taj izveštaj ćemo predstaviti u Američkom kongresu i Stejt departmanu“, rekao je Velebit.

Član Savetodavnog odbora Pupin inicijative iz Pensilvanije Ivan Trfunović izrazio je zabrinutost nakon razgovora sa meštanima Goraždevca i sveštenicima u Visokim Dečanima, navodeći da je situacija možda i teža od onog kako se prikazuje u medijima.

„Zaista su prava Srba ugrožena ovde i to na jednom bazičnom nivou, znamo šta čitamo u novinama, ali, kao što sam kazao, to kada se lično vidi i kada se porazgovara sa ljudima, ostavlja još jedan jači utisak. Mi se nadamo da ćemo ove informacije uspeti da prenesemo, kako u Americi, naravno i u Srbiji preko medija, ali još je bitno da mi tu priču prenesemo i u američke političke krugove, da ljudi razumeju da ne može ovako dalje da se radi i da bi došlo do bilo kakvog smirivanja na Kosovu, da američka administracija mora više da se angažuje i da bude više neutralna, da bi pomogla i srpsku zajednicu da ostvari svoja prava“, rekao je Trifunović.

Koosnivač Pupin inicijative iz San Franciska Vladimir Milošević istakao je da će članovi inicijative na Kosovu boraviti četiri dana u okviru misije prikupljanja informacija kako bi stekli uvid u trenutno stanje stvari, s obzirom na to, kako je rekao, da su najnoviji događaji prilično zabrinjavajući, ali i to kako se situacija razvija.

„Nadamo se da ćemo razgovarati sa svima, od političkih lidera, nevladinog sektora, verskih lidera, kako na srpskoj, tako i na albanskoj strani, kako bismo zaista dobili potpunu sliku stanja stvari. Kao što su moje kolege spomenule, u septembru ćemo biti u Vašingtonu, gde ćemo razgovarati sa ljudima iz Stejt departmenta, Kongresa i slično, i predstaviti naše nalaze sa ovog putovanja, nadajući se da ćemo doprineti boljem razumevanju, ali i poboljšanju situacije“, rekao je on.

Milošević je nakon posete Goraždevcu istakao da je očigledno da je situacija veoma teška.

„Nadamo se da ćemo pronaći konkretne činjenice koje možemo da predstavimo i nadamo se da ćemo ih iskoristiti kao korake za poboljšanje situacije“, istakao je koosnivač Pupin inicijative.

Predstavnici inicijative su u Goraždevcu obišli školu, crkvu, prostorije Radio Goraždevca, razgovarali sa meštanima i sveštenikom.

Oni su pokušali da obave razgovor i sa Kosovskom policijom koja se nalazi u centru sela, međutim, bezuspešno. Iz policijske stanice im je rečeno da dođu za deset minuta, kada završe ručak, a nakon povratka predstavnika inicijative, dežurno lice im je saopštilo da nadležni više nisu u stanici policije.

Kurir.rs/Kosovo online