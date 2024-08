NEMANJA BIŠEVAC: Nasilno naseljavanje Albanaca na Sever neće oterati Srbe

Bivši predsednik Skupštine opštine Severna Mitrovica Nemanja Biševac plan vlade u Prištini da na severu izgradi 200 kuća za manjine vidi kao pokušaj albanizacije, ali dodaje da to neće naterati srpsko stanovništvo da se iseli.

„Svakako da to nasilno naseljavanje Albanaca na prostor severa Kosova znači albanizaciju severa. Međutim, siguran sam da ti njihovi pokušaji i naseljavanja neće naterati srpsko stanoviništvo da se iseli. Mi smo ovde vekovima i 25 godina sa konstantnim pretnjama sa juga. Mislim da je srpski narod istrajati i da ono što je bitnije za sve nas, da mi nećemo napustiti svoja ognjišta”, kaže Biševac za Kosovo onlajn.

Navodi da osim što pokušavaju da izgrade kuće i nasele Albance, kosovska vlada u poslednje vreme i lokale na severu ustupa albanskim biznismenima.

“Nadaju se da će promeniti strukturu. Siguran sam, iako oni neprestano to pokušavaju, da to neće uticati na naš narod i da smo čvrsti u odlukama da ostanemo na ovim prostorama”, podvlači on.

Na pitanje da li to što Agencija za privatizaciju lokale koji su Srbi koristili dodeljuje Albancima možda znači da je međuetnička tenzija splasnula, odgovora: “Upravo suprotno”.

“To je jedan od njima bitnih načina za proterivanje Srba. Oni žele da prikažu kako oni drže ceo sever pod kontrolom i kako njihove radnje i njihovi proizvodi mogu jednostavno da opsluže sve potrebe srpskog ustanovništva. Srpski narod je dovoljno svestan i dobro zna kako stoje stvari”, izričit je Biševac.

Kurir.rs/Kosovo online