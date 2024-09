Sedmi je dan blokade zgrada srpskih institucija na severu Kosova i Metohije. Iz njih je policija počela da iznosi dokumentaciju.

Više na severu Kosova i Metohije Dejanom Miletićem iz Centra za proučavanje globalizacije.

02:12 Dovoljna je mala iskra da promeni ceo ambijent i situaciju Miletić o Srbima na Kosovu: Neizdrživo je stanje našeg naroda

- Pa ja mislim da je neizdrživo stanje kada je u pitanju naš narod na Kosovu i Metohiji, da je to krajnji trenutak da i međunarodna zajednica zauzme mnogo oštriji stav. Ne u smislu, sviđa nam se šta Kurti radi ili nam se ne sviđa, ili nije dobro, ili tapšanje po ramenu, kao pretnja. Ne, moraju energične mere. To je jedan bukvalno uzurpator institucija koji je promovisao nasilje kao deo svoje politike i na kraju sproveo jedan sveopšti teror. Ovde se ne radi samo u ovom trenutku. To je stalno jačanje pritiska i tog nasilja prema srpskom narodu. Znači, godinu i po dana nemamo robe srpske, ukinuli su platni promet, onemogućili ljudima da rade. To je nekoliko hiljada ljudi, to su porodice. I onda dobijete kao no, no, a ovamo sve nastavlja se dalje - započeo je Miletić, pa dodao:

- Mislim da je ovo daleko otišlo i da ja se zaista brinem za naš narod koji je svašta nešto učinio u očuvanju mira. Ali ovo su stvari koje nije da nisu normalne, nego su zaista ozbiljne provokacije po bezbednost, po budućnost, ne samo tih ljudi nego i uopšte celog regiona. Te kalkulacije da mogu da rade šta hoće, dokle hoće, su loše kalkulacije i da dovoljna je mala iskra da promeni celu ambijent i celu situaciju.

Kurir.rs

