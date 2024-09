Četiri mladića srpske nacionalnosti pretučena su oko ponoći u Kosovskoj Mitrovici, nedaleko od jedne picerije.

Takozvana kosovska policija je 10 minuta tukla mladiće, da bi ih potom i uhapsila, a kada je čuo zapomaganje nesrećnih momaka, iz obližnje kafane je istričao vlasnik koji je ovo iživljavanje i snimio. Nedugo zatim i on je uhapšen. Svi će biti zadržani 48 sati u pritvoru.

U emisiji "Puls Srbije" o ovom događaju govorio je reporter Kurira, Darko Mirković.

foto: Kurir Televizija

- Četiri mladića srpske nacionalnosti nešto posle ponoći su privedeni u policijsku stanicu, oni se nalaze u južnom delu Kosovske Mitrovice. Kako kažu iz tzv. Kosovke policije, na teret im se stavlja vređanje službenog lica. Mladići su slavili rođendan u jednom lokalu, izašli su iz njega i možda je neko od njih verbalno dobacio nešto licu za koga nisu znali da je pripadnik policije u civilu - ispričao je Darko, i dodao:

- Odmah nakon toga reagovala je tzv. Kosovska policija, a bilo je i policajaca koji su bili naoružani. Nakon toga su privedeni zajedno sa osobom koja se tu zadesila, a koja je i pokušala da snimi ceo incident. Tzv. Kosovska policija mu je to neomogućila, hteli su i da mu oduzmu telefon. Jedan od njih je sada na saslušanju uz prisustvo svog advokata.

Reporter navodi i da se za Kurir televiziju oglasio i jedan od roditelja privedenih mladića, kao i činjenicu da roditelji nisu imali priliku da vide svoju decu, već sve informacije dobijaju preko advokata:

- Jedan od roditelja je rekao da je ono što se sinoć desilo još jedan napad na Srbe na severu Kosova i Metohije, ne osporavajući da su mladići u nekom trenutku možda bili krivi, istakao je brutalnost tzv. Kosovske policije i ima informacije da njegov sin, koga još uvek nije video, ima povrede na leđima.

04:58 TZV. KOSOVSKA POLICIJA IM NANELA POVREDE! Roditelji pretučenih mladića za Kurir: Ne možemo da vidimo svoju decu, ovo je BRUTALNO

Voditeljka emisije "Puls Srbije", Anastasija Čanović, postavila je i pitanje o protestima Srba sa Kosova i Metohije koji su trenutno obustavljeni, a koji se tiču blokade srpskih institucija:

- Do dogovora sigurno neće doći, to je jasan stav tzv. Kosovke policije, a to je potvrdio i zamenik regionalnog komandira za region sever. On je kratko rekao, kroz osmeh, da je to završena stvar i nisam siguran da li će Srbi u ovom trenutku moći da se vrate na svoja radna mesta.

O informaciji da su tokom vikenda viđene albanske snage kako vežbaju u okviru Kfora, za takozvano razbijanje demonstracija, Darko je rekao da nema razloga za brigu:

- U Kfor-u kažu da to nije ništa čudno, to su redovne vežbe koje oni sprovode, pre albanskih snaga tu su bili pripadnici italijanskog kontigenta. Nisam siguran da to mnogo brine Srbe, mnogo više ih zabrinjava ta brutalnost tzv. Kosovke policije.

On je istakao i da se na regionalnom putu Leposavljić-Kosovska Mitrovica, kako saznajemo, nalazi pojačana snaga tzv. Kosovske policije, iz nepoznatih razloga.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

03:28 IZVEŠTAJI AMERIČKE POLICIJE POKAZALI TZV. KOSOVO KAO CRNU RUPU? Stručnjaci o problemu krijumčarenja ljudi