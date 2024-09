"POČELO JE PREPUCAVANJE SA ALBANCEM I ALBANKOM, IZVADILI SU LEGITIMACIJE" Otac jednog od uhapšenih iz Mitrovice opisao torturu

Četvorica srpkih mladića uhapšena su u Severnoj Mitrovici, a prilikom hapšenja takozvana kosovska policija postupala je vrlo grubo sa njima.

Oni su privedeni i saslušani, a u jutarnji program Redakcija s lica mesta uključio se otac jednog od njih, Srđan Jović.

- Ono što mi imamo su informacije od našeg advokata i od samih uhapšenih je to da je moj sin slavio rođendan. Nakon završetka proslave, pošao je kući. Naišli su na Albanaca i Albanku, koji su bili u civilu. Došlo je do međusobnog prepucavanja. Oni su pokazali legitimacije da su policajci kosovski, kada su mladići pokušali da pobegnu. On je zvao pojačanje, došla je ekipa policajaca i fizički nasrnula na mladiće koji nisu pružali otpor. Znate u video-snimku šta je bilo i kako je bilo. Nama je mnogo teško što smo gledali i videli onakvu torturu - opisao je Jović nemili događaj.

02:18 SIN MI JE UPLAŠEN I POTIŠTEN, LEŽI U KOSOVSKOM ZATVORU NEVIN Otac jednog od uhapšenih mladića opisao TORTURU U MITROVICI

- Nakon toga su oni privedeni u severnom delu Kosovske Mitrovice i prebačeni odmah u južni deo Kosovske Mitrovice. Tamo su pritvoreni na 48 sati. Juče su dali izjavu javnom tužiocu, odnosno sudskim organima i danas čekamo presudu.

Otkrio je i u kakvom je stanju trenutno njegov sin, budući da tzv. kosovska policija nije dozvolila medicinskom osoblju da pregleda uhapšene.

- Od advokata sam saznao da ima telesne povrede, da li su teške prirode ili lake, videćemo. Nadamo se da će danas da ga puste jer po svim članovima zakona, nisu ni za šta krivi, tužilac bi trebalo da ih oslobodi i da ne podigne optužnicu. To nam je najbitnije u ovom trenutku. Moj sin je mlad dečko, oseća se potišteno i uplašeno, ne znam šta da vam kažem - zaključio je Jović.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

00:25 Kurir u Kosovskoj Mitrovici