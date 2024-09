PUSTITE NAM DECU! Protest Srba ispred Policijske stanice u Kosovskoj Mitrovici zbog hapšenja i prebijanja srpskih mladića

Više stotina građana okupilo se ispred Policijske stanice u Kosovskoj Mitrovici da izraze nezadovoljstvo zbog hapšenja četvorice srpskih mladića.

00:09 Pustite nam decu: Protest u Kosovskoj Mitrovici zbog terora nad Srbima

Prisutni nose transparente na kojima piše "Pustite nam decu!"

Oni su privedeni uz prekomernu upotrebu sile od strane Kurtijeve policije, a tim povodom u jutarnji program Redakcija s lica mesta uključio se otac jednog od njih, Srđan Jović.

- Ono što mi imamo su informacije od našeg advokata i od samih uhapšenih je to da je moj sin slavio rođendan. Nakon završetka proslave, pošao je kući. Naišli su na Albanaca i Albanku, koji su bili u civilu. Došlo je do međusobnog prepucavanja. Oni su pokazali legitimacije da su policajci kosovski, kada su mladići pokušali da pobegnu. On je zvao pojačanje, došla je ekipa policajaca i fizički nasrnula na mladiće koji nisu pružali otpor. Znate u video-snimku šta je bilo i kako je bilo. Nama je mnogo teško što smo gledali i videli onakvu torturu - opisao je Jović nemili događaj.

Podsetimo, hapšenje je izvršeno uz brutalnu i prekomernu upotrebu sile od strane Kurtijeve policije. Među okupljenima su i roditelji uhapšenih mladića koji traže njihovo oslobađanje.

I lider Srpske demokratije Aleksandar Arsenijević objavio je da su policajci 10 minuta brutalno tukli srpske mladiće, da bi ih nakon toga odveli u policijsku stanicu.

Na snimku koji se u međuvremenu pojavio na društvenim mrežama može se videti kako puškom naoružani pripadnik tzv. kosovske policije brutalno hapsi jednog od srpskih mladića.

Uhapšeni su M.M. (2005), L.K. (2005), V.J. (2003), R.N. (2005). Slobode je lišen i mladić koji je snimao ceo incident.