"Ako Srbija ne pošalje vojsku na Kosovo, uvek može zadati ekonomski udarac" Stručnjaci analiziraju: Šta bi nam donela okupacija?

Već 15. dan, takozvana kosovska policija blokira zgrade srpskih institucija na severu Kosova i Metohije, pa zaposleni ne mogu na svoja radna mesta.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić će u današnjem obraćanju naciji, od 18 časova, objasniti šta se dešava na Kosovu kao i šta će država preduzeti povodom tih događanja, izjavio je predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević. Dodao je da su odluke o aktivnostima države Srbije sa kojima će večeras izaći Vučić, zajednički stav predsednika Srbije i Vlade Srbije.

foto: Kurir

Gosti "Pulsa Srbije" koji su diskutovali o situaciji na Kosovu bili su Snežana Paunović, SPS i prof. dr Časlav Koprivica sa Fakulteta političkih nauka.

Paunović je približila realan život Srba na KiM, kao i to koliko je kod njih pojača neizvesnost, dok mi ovde čekamo da saznamo nove mere, pa se osvrnula i na njihova očekivanja, odnosno koje reakcije bi trebalo da se dese na ono što Pirština sprovodi.

- Ovo što se danas dešava na KiM, nažalost realnost je nealbanskog stanovništva, a pre svega Srba, već 25 godina unazad. Jesam neko ko pamti golgotu proterivanja iz tog metohijskog dela koji je bio prinuđen da napusti ognjište, to traje 25 godina bez bilo kakve mogućnosti da se ljudi vrate normalnom životu. Strah koji imaju je opravdan, u proteklih godinu i po dana videli smo presiju koja prevazilazi granice zdravog razuma. Bojim se da Kurti, koji sam sebe percipira kao velikog lidera, nije u pitanju Kosovo i Metohija, on ima tendenciju da bude lider Velike Albanije, svih Albanaca u regionu, pa u ime toga prelazi sva očekivanja i granice, uvek kada pomislim da je to to, on se detonira sa nekom još luđom odlukom. Što se tiče Srba na Kosovu, njihova očekivanja su da ih Srbija, njihova matična zemlja, zaštiti. Uprkos činjenici da imamo nesrećnu situaciju, s obzirom na to da je za mir zadužen Kfor, koji se u dobroj meri povukao pred nečim što se zove kosovske snage bezbednosti, grubo prekršili Rezoluciju 1244, grubo se krši na dnevnom nivou - započela je Paunović, pa nastavila:

- Posle 2000-te, ozbiljnog pogroma 250.000 Srba, ostalo je 100.000 da živi, što u enklavama, što na severu, koji je bio u dobroj meri zaštićen, ali je sada postao meta jer je prosto etnički srpski.

03:36 Ako Srbija ne pošalje vojsku na Kosovo, uvek može zadati ekonomski udarac Strručnjaci analiziraju: Šta bi nam donela okupacija?

Koprivica je odgonetnuo da li bi, ukoliko se desi da Srbija proglasi okupaciju, svi dosadašnji diplomatski pregovori bili ugroženi:

- Sumnjam da će to da se dogodi, ali ako bi se to dogodilo, šta bih inače pozdravio, bio bi vrlo važan korak jer Srbija i značilo bi da Srbija mora konsekventno da postupi, te da istupi iz sporazuma sa onom asocijacijom država koja dosledno podržava šiptarske teroriste. Dakle, reč je o pregovorima sa EU, reč je o prošlogodišnjem sporazumu gde se Srbija odrekla pretenzija na povraćaj Kosova i Metohije u svoj ustavno-pravni poredak jer je pristala na to, u liku predsednika Republike Srbije, da se odnosi između ostatka Srbije i Kosova i Metohije rešavaju u skladu sa pojedinih nacija. Bojim se da ćemo ostati samo na verbalizmu. Ako Srbija ne može da pošalje vojsku dole, svakako da može ekonomski da udari vlasti u Prištini, a to nikome nije palo na pamet.

Kurir.rs

