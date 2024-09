Kako dodaje, napadač je, dok je ona ležala u lokvi krvi, po kući tražio novac i nije im dao da priđu do telefona.

"Na Odboru na bezbednost uvek napominjem da je bezbednosna situacija u Gračanici nestabilna. Ovo što se sinoć desilo u Gračanici je monstruozni zločin koji je uznemirio sve nas. Nismo dobili nikakvu informaciju iz policije, iako sam jutros kontaktirala komandira, nije imao ništa drugo da mi kaže do onoga što su mediji objavili u vestima. Upravo sam iz tog razloga došla da posetim povređenu. Ljudi u svojoj kući gde bi trebalo da se osećaju najbezbednije, da imaju sigurnost. U Gračanici se, ne prvi put, desilo da ljudi budu pretučeni, ovoga puta stariji bračni par Aleksić sa teškim telesnim povredama", rekla je Šubarić.

Stanje Dragana Aleksića koji je sinoć zajedno sa suprugom pretučen u Gračanici od strane nepoznatog lica stabilno je i on se nalazi na Ortopedijskom odeljenju Univerzitetskog kliničkog centra u Prištini, potvrdio je za Kosovo onlajn dr Naser Sila, specijalista urgentne medicine.

„Dve osobe iz Gračanice su primljene kod nas sinoć, pregledane su i izvršene su sve neophodne analize i snimci. Jedna od njih je puštena kući na dalju kućnu negu, a jedna je primljena na ortopedijsku kliniku“, naveo je dr Sila. On je istakao da je stanje Dragana Aleksića stabilno. On međutim nije mogao da precizira kada će Aleksić biti pušten iz bolnice, navodeći da će to proceniti doktori na Ortopedijskom odeljenju.