„Okupili smo se danas da učinimo nešto što će ostati u istoriji ovoga sela i ovoga naroda Sirinićke župe. Nalazimo se u selu koje jedino u Sirinićkoj župi nema svoj hram, nema svoju bogomolju, gde bi se ljudi molili, pogotovu ako se setimo u ona zimska vremena, pogotovo gde ne može ni do doktora da se ode a kamoli do hrama da se ode. Bogu hvala počeli smo ovo Bogougodno delo zaslugom svih ovih meštana i svih dobrih ljudi, da ne spominjem sada, neko je dao više, neko je dao manje, narod je išao po selima, prikupio je priloge za gradnju ovoga hrama, Bogu hvala imamo ih dovoljno, a biće ih još, ali stvar je u tome, i suština svega toga da hram, odnosno crkvu gradi narod, ne može jedan pojedinac da sagradi pa da kaže, to je moja svetinjam ko što su radili kraljevi, carevi, nego crkvu gradi narod i zato hvala svima koji su učestvovali u ovoj dobrotvornoj akciji i svima onima koji nam pomažu i koji će pomoći da ovo Bogougodno delo privodimo kraju i da se u slavu Božju, ako Bog da, dogodine na praznik Svetog velikomučenika Pantelejmona svi ovde vidimom da osvetimo hram sagrađen, i da bude svima nama Gospod Bog na pomoć i svi anđeli Božji i svi sveti, amin Bože daj” rekao je jerej Vukić.

“Ponosan sam na činjenicu da je ovo prva svetinja koja se gradi u 21.veku na teritoriji naše opštine, ponosan sam na činjenicu da je narod ugovorio inicijativu da se ovde u selu Sušiće, jedinom mestu u našoj opštini u kojoj živi srpsko stanovništvom a koje do sada nije imalo pravoslavnu svetinju, sada dobije svetinju. Za mene je ovo poseban dan iz više razloga, i zbog činjenice da smo uspeli da pokrenemo čitav ovaj proces znajući da ćemo do kraja završiti izgradnju ove svetinje, a sa druge strane vrlo jasna poruka je kada gradite jednu svetinju u ovim vremenima to nije značajno zbog same te svetinje i naroda, već je to jasna poruka da srpski narod ne želi da ode sa ovih prostora i u tom smislu je za mene to najznačajnija stvar. Mi ćemo kao opština, i kao sugrađanim da do kraja ispratimo čitav ovaj projekat i sada sam razgovarao sa meštanima, sa sugrađanima, i već smo dogovorili da zaista naredne godine 9. avgusta na ovom mestu da se održi jedan prigodan sabor, kao prvi sabor nakon izgradnje ove prve svetinje”, ističe Jevtić.