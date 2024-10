„Posle toga imamo četiri svedoka odbrane, nakon čega sledi izvođenje materijalnih dokaza. Ovo je jedan od retkih slučajeva, barem ja za 29 godina rada nisam imao da u optužnici Tužilaštvo nije predložilo nijednog svedoka, već je to učinjeno naknadno, to je vrlo neobično, a radi se o ozbiljnom krivičnom delu gde je optuženo četvoro okrivljenih“, rekao je Pantović.

„Mene je više danas zanimao onaj proceduralni deo kome sam se usprotivio, naravno, uz saglasnost svih ostalih mojih kolega, prisustvu sudskog istražitelja koji je zaseo u fotelju pored javnog tužoca. On po nijednom propisu ne može da bude tu, da sedi na tom mestu. On je po zahtevu tužioca sprovodio istražne radnje koje mu je tužilac poverio i on je završetkom istrage praktično završio svoj posao. Naravno da tužilac ima pravo da se sa njim konsultuje, ali van sudske sale. Činjenica je da on ne može da bude prisutan u sali. Videli smo da je sud to prihvatio i da ga je lepo zamolio da izađe iz sale, čovek je izašao i ja i kolege smo po tom pitanju zadovoljni“, rekao je Brkljač.