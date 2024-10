"Danas ističe rok, danas je zadnji dan. Mi smo već trebali po njihovom zahtevu da napustimo prostoriju. Mi smo jutros došli na posao, a kao što ste i sami videli, ovde je veliki broj korisnika socijalne pomoći koji dolazi da traži i ostvaruje svoja prava. Mi nemamo gde da izađemo, ako budemo napustili ove prostorije mi nemamo gde da odemo. Naši korisnici neće imati gde da ostvaruju svoja prava i to može vrlo lako da dovede do humanitarne katastrofe i kao što sam napominjala i predhodnih dana, vrlo lako može da se desi" , kazala je Nastić.

"Ako dođe do izmeštanje izvan ovih prostorija, to će doći do velikog problema kod pojedinih korisnika, jer veliki broj korisnika nije sposoban da ode, nigde dalje od Leposavića, nisu u mogućnosti, nemaju finansijska sredstva da odu bilo gde, tako da će to dovesti do ogromnog problema koji može da zadesi naše stanovništvo i naše korisnike", istakla je Nastić.