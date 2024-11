Srbinu M. D. iz Babinog Mosta, koji je uhapšen u Severnoj Mitrovici , određena je mera pritvora u trajanju do 30 dana , potvrdio je danas njegov advokat Nebojša Dančetović .

Dančetović je rekao da su dokazi tužilaštva neosnovani i da su to neke fabrikovane fotografije - da je viđen u žutom džemperu na protestu, da nešto u ruci drži, a ne vidi se da li je to flaša vode.

On je potvrdio da je njegov klijent bio tog dana na protestu, ali da je to učinio zbog političkog neslaganja i da se to ne može kvalifikovati kao napad na ustavni poredak.