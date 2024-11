„Danas me je na Bistričkom mostu, odnosno čekpojntu, zaustavila redovna policija radi kontrole, ali su me isto tako zadržali preko sat vremena, na tom istom mestu zbog toga što mi je bila upaljena kamera. Razlog što ja to radim svaki put kada prelazim Bistrički punkt je zbog neprijatnosti koje sam doživljavala u prethodnom periodu od strane specijalne jedinice Kosovske policije, pa se osećam bezbednije ako snimam svoj prelazak“, istakla je ona.