- Hibridni rat je sve ono što je konvencijalno i nekonvencijalno od oblika koji mogu da destabilišu državu. To nisu samo vojne već i sve druge aktivnosti, ekonomske ili propagadne. To možemo videti sa strane Kosova ovih dana. Ovo je pokušaj Kurtija da skrene pažnju na sebe i na novu vlast u Sjedinjenim Američkim Državama - kaže Lutovac.

On je istakao i da je ovo samo jedan od pokušaja da se Srbija pokaže kao neko ko ne želi mir na Kosovu i Metohiji, ali i da je u pitanju uzaludan pokušaj.

- Nema dilema da Kurti prepoznaje svoju šansu u ovom tranzitnom periodu, misli da može da nađe dovoljan broj ljudi koji će lobirati za njega i nađe partnere koji će optužiti Srbiju. On je veliki manipulator, lažov i promoter agresivne, ratne politike koja je dovela Kosovo i Methiju na razor - kaže Miletić.

On kaže da za trenutno stanje na KiM ne treba kriviti samo Kurtija, već i administraciju predsednika SAD Džoa Bajdena rekavši da namerno ne govori da je kriva čitava Amerika, pa rekao:

- Mora se objektivno sagledati politička situacija i uvideti da i Srbija ima svoje nacionalne interese, ne može se drugačije ići napred. Kurti je promovisao agresivnu politiku kao legitimnu, to je hapšenje koga god hoće, naoružanje na ulicama na severu KiM i slično. Od njega ništa dobro ne možemo očekivati, posebno u ovom tranzitnom periodu.

Miletić kaže da se nada da će ovo Kurtiju biti lekcija da teror i agresiju koju sprovodi nad sprskim narodom mora biti obuzdan u određenoj meri, kao i da se ne može dozvoliti da on kreira ratnu atmosferu na KiM.

On navodi da je reakcija Srbije bila brza i diplomatska, a da je neko hteo da nanese ozbiljnu štetu to ne bi bilo urađeno na jednoj tački, i ne bi bilo urađeno na mestu gde ima toliko srpskog naroda.

Lukovac kaže da bi Srbija, da je htela da preduzme korake hibridnog rata, imala je mogućnost da to uradi bolje i kvalitetnije, a da napad svakako ne bi bio pozicioniran na severu KiM, već dublje u teritoriji, pa rekao:

- Terorizam treba da ostavi jasnu poruku, to mu je svrha. On sam po sebi nema svoju definiciju na globalnom nivou. Kosovo je teroristička država koja je iznakla iz terorizma. Zašto bi mi uništavali našu infrastrukturu i teritoriju kada očekujemo da ćemo pregovorima doći do pozitivnih ishoda?