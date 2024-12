- Ujutru oko šest su upali kod brata, pa kod mene u stan, počeli su da nas tuku, vezuju, maltretiraju, ponižavaju, bio je haos. Deca su plakala, svi su to gledali. Supruga je imala probleme, kada je sišla dole, počeli su da joj se nabacuju, pričali gadosti, smejali se. To su više nego teške stvari, bila su i deca tu. Ne znam gde leži razlog, ja sam predstavnik Romske inicijative, mislim da je to više politički, nego lično. Deca su ceo dan unutra, ne spavaju kada je noć, kao ni žena, malo spavaju preko dana. Ostajem ovde posle svih problema, nemamo gde drugde.