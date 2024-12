BEOGRAD - Predsednik Srpske liste dr Zlatan Elek izjavio je da je Srpsku listu prelomilo da učestvuju na izborima u AP Kosovu i Metohiji 9. februara to što Srbi u južnoj srpskoj Pokrajini proživljavaju najteže trenutke od 1999. godine i da ih je svakodnevna represija režima u Prištini dovela u situaciju da se bore za goli opstanak na svojim vekovnim ognjištima.

On je u intervjuu za list "Politika" rekao da je Srpska lista uvek bila uz svoj narod, pa i onda kada su predstavnici Srba podneli ostavke verujući da će tako skrenuti pažnju međunarodne javnosti.

"Uvidelo se da Priština nema problem sa kršenjem zakona, a da međunarodne predstavnike ne dotiče patnja Srba, zato smo doneli odluku da se demokratski borimo za prava srpskog naroda i da kroz pobedu na ovim izborima zaštitimo naš narod i stvorimo uslove u kojima će prestati represija nad našim narodom", rekao je on, prenosi Tanjug.

"Posebno mi je drago što na listi imamo i Dragicu Gašić, srpsku heroinu, jedinu povratnicu u Đakovici koja je primer kako se treba boriti za Kosovo i Metohiju", rekao je on.

Pojašnjava da na ovim izborima premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti neće štedeti resurse da spreči Srpsku listu u nameri da osvoji svih 10 mandata namenjenih srpskom narodu i da je zato napravljena nikad jača lista, kao i da se na izbore izlazi sa jasnim ciljem - osvajanjem svih 10 mandata, čime se sprečava da se u Skupštini u Prištini donese odlika o ujedinjenju tzv. Kosova i Albanije, ukidanje srpskog jezika, specijalnih zaštićenih zona u kojima se nalaze srpski manastiri, od Gračanice do Dečana, Ljeviške i drugih.

Govoreći o sve većim tenzijama kako severno tako i južno od Ibra u Pokrajini i nastojanjima Kurtija da "zagospodari" severom Ap KiM. Elek kaže da je to Kurtijev san od dolaska na mesto premijera privremenih institucija, o čemu svedoči više od 550 etnički motivisanih napada na Srbe od njegovog dolaska na vlast.

"On nema čime da se pohvali svojim biračima osim pričom o maltretiranju Srba. Čak i incident na kanalu Ibar -Lepenac i zahtev za raspoređivanje KBS na sever govore o Kurtijevoj nameri sa etnički očisti sever Kosova i Metohije. Nedavno izbacivanje naših poslanika koji su na sednicu došli da govore o teroru koji trpe naši građani su vrh ledenog brega jer je to bilo najjasnije kršenje prava srpskog naroda u skupštinskoj sali pred kamerama i čitavoj javnosti. Ipak, mi moramo da se saberemo, i hrabro krenemo u političku borbu. To niko neće uraditi umesto nas i neće skorije biti bolje prilike. Zato pozivam sve da 9. februara budemo jedinstveni, složni i odgovorni, da glasamo za kandidate Srpske liste i sprečimo Kurtija da instalira svoje Srbe", rekao je Elek.