„Povod moje današnje posete je Odbor za pomoć Milorada Arlova iz Republike Srpske. Izuzetno mi je drago što sam dobila ovu čast, da dođem u njegovo ime, jer svi znate da on ne može na KiM. Nikako nije zaboravio našu decu. Drago mi je za malu devojčicu koja se rodila za Novu godinu. Ono što bismo Arlov i ja rekli, neka se rađaju deca, samo nek nas bude što više, to je put do naše pobede. Sve ostaje na njima i mladosti“, istakla je ona.