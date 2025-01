Uredba Centralne banke tzv. Kosova o zabrani upotrebe dinara otežala je svakodnevni život građana Severne Mitrovice. Skoro godinu dana nakon što je ta odluka stupila na snagu, Srbi se i dalje snalaze, pre svega odlaze u Rašku kako bi podigli novac. To im, međutim, predstavlja dodatni trošak, a putovanje po zimskom vremenu za penzionere je dodatni problem.

„Taj odlazak nas starih najviše boli, to putovanje da bi se uzelo malo dinara. Ali, tu se i potroši. To je taj socijalni deo. Tu je i zdravstveni, nije nama baš svejedno zimi putovati“, ukazuje on.