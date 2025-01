Od ranjavanja Stefana i Miloša Stojanovića na Badnji dan, 6. januara u Gotovuši u opštini Štrpce prošle su dve godine, a meštani se događaja sećaju sa zebnjom i ističu da strahuju da se nešto slično ne ponovi. Predsednik opštine Dalibor Jevtić ocenjuje da su to godine bolne nepravde za porodice ranjenih, ali i sve Srbe.

„Užasno je to što se desilo. Da ne smeš da pustiš dete da izađe napolje”, kazao je Ivanović.

„Ne mora da znači da se to neće ponoviti, to me brine. Ne dao bog nikome”, kazao je Milovanović.